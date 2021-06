Julie M. Gauthier. Source : Borden Ladner Gervais

Le cabinet Borden Ladner Gervais accueillait récemment une nouvelle avocate-conseil dans ses rangs, MeElle sera en poste au bureau de Montréal au sein du groupe Cybersécurité, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels.Elle travaillait précédemment chez Quebecor comme conseillère juridique principale, entre mars 2019 et avril 2021. Elle y gérait les dossiers de respect de la vie privée, appuyait la direction du marketing, des technologies et des opérations quant aux questions liées à la conformité en plus de prendre part à la préparation et à la négociation d’accords commerciaux, notamment en matière de 5G.Elle a aussi été membre du comité de gouvernance et conseillait la haute direction quant aux atteintes aux mesures de sécurité.« Nous sommes ravis que Julie se joigne au groupe Cybersécurité, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels », a affirmé, chef nationale du groupe Droit des sociétés et marchés financiers.« Sa vaste expertise en matière de négociation et de gestion des cyberincidents s’avérera précieuse pour le cabinet et nos clients. »Jointe par Droit-inc, Me Gauthier justifie son arrivée chez BLG par son désir de relever de nouveau défi.« Dans mes 12 ans de Barreau, je n’ai jamais été en cabinet. Ce qui m’a poussé, ce sont les défis, la nature et la complexité des dossiers. Sans oublier l’équipe, très spécialisée de BLG. Ils ont une grosse équipe, et l’une des meilleures au Canada (NDLR : dans son domaine de pratique) ».Maintenant en poste, la Barreau 2009 s’autorise à rêver. Elle s’imagine, dans cinq ans, accéder au rang d’associée.« Dans cinq ans, j’aimerais être associée. Idéalement chez BLG pour développer encore plus la pratique dans le domaine du droit de la vie privée ».Bachelière de l’Université Laval, détentrice d’une maîtrise en droit des technologies de l’information de l’Université de Montréal, Me Gauthier a travaillé chez OKIOK pendant cinq ans avant de se joindre à Québecor.