Me Jean-Marc Huot, associé chez Stikeman Elliott, est administrateur indépendant chez Air Canada. Photos : Sites web de Stikeman Elliott et d’Air Canada

Me, associé chez Stikeman Elliott, est administrateur indépendant chez Air Canada depuis mai 2009. Pourtant, la firme de services juridiques est aussi un fournisseur du transporteur aérien.Cette situation remet-elle en question le statut d’administrateur indépendant de Me Huot chez Air Canada?En avril, Stikeman Elliott est intervenu lors de la vente d’une partie du capital d’Air Canada au gouvernement fédéral, pour un montant de 500 millions de dollars, rappelle Le Journal de Montréal Chez Air Canada, en plus de son mandat d’administrateur, Me Jean-Marc Huot est aussi membre du Comité des ressources humaines et de la rémunération. Cette instance a décidé d’octroyer 20 millions de dollars de primes de motivation aux gestionnaires de l’entreprise, en raison de la pandémie, rapporte le quotidien montréalais.La nomination de Jean-Marc Huot comme administrateur en 2009 avait déjà suscité des interrogations. L’avocat avait alors affirmé à La Presse qu’il n’y avait pas de conflit d'intérêts, parce que les enjeux financiers pour Stikeman Elliott étaient très petits, et aussi parce que les administrateurs étaient clairement informés de cette relation.Air Canada considère Jean-Marc Huot comme un administrateur indépendant, puisqu’il n’a pas « de relation importante avec la Société », indique l’Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires prévue le 29 juin.Lors de cette assemblée, le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) recommandera aux actionnaires d’Air Canada de voter contre la réélection des membres du comité des ressources humaines et contre la politique de rémunération de l’entreprise, a indiqué le directeur de l’organisme,, questionné par Le Journal de Montréal.Contacté par nos soins, Stikeman Elliott ne souhaite « pas faire de commentaires sur des dossiers qui concernent nos clients ».Également contactée, Air Canada n’a pas répondu à notre demande d’informations.