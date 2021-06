Mes André Morrissette, Pierre-Philippe Taché, Philippe Hébert, Olivier Moreau-Notebaert, Léonie Brais Laporte, Pascal Gagnon, James C. Tremblay, Jocelyn Auger, Marc-André Godard et Mehrez Houacine. Photos : Site web de BCF

Mes Charles Chevrette, Chrystelle Chevalier-Gagnon et Josiane Turcotte. Photos : Sites web de McCarthy Tétrault et de Novacap

Novacap, une firme d’investissement, a acquis une participation importante au capital de Cofomo, une entreprise qui offre des services-conseils en gestion des talents d’affaires, en technologies de l’information et en transformation numérique.Ce partenariat financier s’inscrit dans la stratégie de croissance de Cofomo. Avec celui-ci, l’entreprise devrait être en mesure d’accélérer la transformation numérique de ses grands clients issus des secteurs public et privé.« Nous sommes fiers de nous associer à Cofomo, une entreprise de premier plan du secteur des TI qui présente une feuille de route et une croissance des plus impressionnantes depuis les 26 dernières années », a indiqué, président, chef de la direction et associé directeur de Novacap.« La réussite de Cofomo repose sur une vision claire, un modèle d’affaires solide et une grande capacité d’exécution. Nous sommes donc très heureux de collaborer avecet sa talentueuse équipe à la poursuite de leur réussite. »Dans le cadre de cette transaction, l’équipe de BCF ayant représenté Cofomo était composée deetLes avocats externes de Novacap étaientet, du cabinet McCarthy Tétrault, ainsi quequi agissait comme conseillère juridique senior à l’interne chez Novacap.« Ce partenariat financier avec Novacap constitue une grande marque de confiance envers notre firme et sa capacité de développement. Cet investissement à la hauteur de nos aspirations nous ouvre la possibilité de consolider notre leadership dans le marché canadien, en plus de collaborer et d’intégrer nos forces communes », a conclu de son côté Régis Desjardins, président de Cofomo.