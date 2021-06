Me Andrei Roman. Source : Gamma Gestion de patrimoine

Le notaire et conseiller juridique Merejoint Gamma Gestion de patrimoine comme directeur du droit de la personne et des successions.Me Andrei Roman a fait un stage auprès de la notaire Me, spécialisée en liquidations de successions et en fiducies testamentaires.Inscrit au tableau de l’Ordre professionnel de la Chambre des notaires du Québec en 2015, il s’est dirigé vers le règlement de successions et les fiducies.Le notaire a alors exercé à son propre compte jusqu’à son recrutement par Gamma Gestion de patrimoine.Me Andrei Roman est aussi membre du comité directeur de la Clinique juridique du Mile End à Montréal.Après un baccalauréat en droit en 2013, Me Andrei Roman a obtenu son diplôme en droit notarial à l’Université de Montréal. Il a ensuite suivi des cours de fiscalité à HEC Montréal.Simultanément à ses études, Me Andrei Roman a enseigné le karaté durant dix ans.