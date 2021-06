Mes François Lefebvre et Émile Côté-Soucy. Source : Site web de BCF

Cain Lamarre

Benoit Cardinal est accusé de meurtre prémédité de sa conjointe. Source : Facebook

Therrien Couture Joli-Coeur

À chaque semaine, une question : que font les cabinets ?Droit-inc s’incruste aujourd’hui auprès de plusieurs gros cabinets du centre-ville, histoire de lever le voile sur leurs plus récentes actualités.Place aux nouvelles des bureaux.Le cabinet BCF et PwC Canada se sont engagés, jusqu’au 22 juin prochain, à doubler le montant des contributions reçues par la Fondation du Centre de jeunesse de Montréal, dans le cadre de sa campagne de financement du printemps 2021.La Fondation du Centre de jeunesse de Montréal soutient les enfants et adolescents en besoin de protection.Notons enfin que les avocats en droit des affaires, Meset, donneront une conférence au LE CAMP - Accélérateur de croissance sur les contrats de distribution et les pièges à éviter.Cette conférence s’adresse notamment aux entrepreneurs qui songent à élargir leur territoire pour assurer la croissance de leur entreprise.L’organisme Mission inclusion soulignait récemment le travail de son président, Medu cabinet BLG.Me Dufour, Barreau 1985, est l’associé directeur du cabinet depuis juillet 2017. Mission inclusion le remercie notamment pour son engagement et sa capacité à « relever des défis titanesques ».« Quelle chance avons-nous de collaborer avec cet amoureux de l’art et fier défenseur de la justice sociale. André, (...), mène avec brio notre conseil et se montre toujours disponible pour des besoins ponctuels de communication ou de développement », conclut l’organisme.Mission inclusion soutient, au Québec, notamment, des actions visant à améliorer le mieux-être des personnes vulnérables ou marginalisées.Cain Lamarre… déménage ! Les bureaux d’Alma du cabinet se sont en effet dotés d’une nouvelle tête, en déménageant sur la rue Saint-Joseph.Le cabinet estime que ce déménagement confirme son « enracinement » dans la communauté, ainsi que son « engagement à demeurer la référence juridique au Lac-St-Jean ».Me David Couturier, associé au cabinet Dunton Rainville, a été nommé président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Grand Joliette.Me Couturier œuvre principalement en droit civil, en responsabilité civile, en droit municipal et également en droit public. Il a plaidé devant différentes instances judiciaires et quasi judiciaires, telles que la Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure, la Cour du Québec et différents tribunaux administratifs.Me Couturier agit aussi comme procureur de la poursuite devant la Cour municipale pour différentes municipalités et s’implique à titre de formateur et conférencier pour des événements, organismes et entreprises. Il est également médiateur accrédité en matière de petites créances.participait le 1er juin dernier à la demi-finale du Défi AquaHacking, un événement visant à encourager le développement de startup dans le domaine de l’eau.Me Pelletier a participé à cet événement à titre de membre du jury., le chef de la direction de McCarthy Tétrault s’entretiendra le 22 juin prochain avec, la directrice générale des opérations de Moderna.Cet événement fait suite aux transformations survenues dans le monde des affaires dans le courant de la dernière année. Mme Gauthier y expliquera comment son entreprise a géré ces changements, en plus d'expliquer dans quelle mesure les leçons acquises par le secteur pharmaceutique peuvent être appliquées à d’autres secteurs et situations.Le cabinet TCJ annonçait récemment commanditer le Gala de la relève entrepreneuriale du Québec, organisé par Les programmes éducatifs JA Québec.« Nous reconnaissons l’importance d’investir pour nos jeunes d’aujourd’hui qui seront nos leaders de demain », indique le cabinet sur ses réseaux sociaux.Notons que cet événement vise à souligner et à récompenser l’effort de participants aux programmes en entrepreneuriat.Le cabinet, enfin, confirmait hier le retour de son camp juridique, à la différence que l’événement se déroulera cette année en mode virtuel.Adressé aux jeunes de 10 à 14 ans, ce camp juridique vise à les aider à se familiariser à leurs droits et obligations en tant qu’adolescent.