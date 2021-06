Me Stéphanie Destrempes. Source : LinkedIn

Lavery Avocats annonce la nomination de Meau conseil d’administration et au conseil exécutif du Conseil québécois de la franchise.Elle devient également responsable du groupe Franchise et Distribution du cabinet.L’avocate pratique en franchise et distribution, commercial, restructuration et insolvabilité.Elle travaille sur des dossiers complexes et variés portant sur la mise en place du modèle d’affaires, l’élaboration de la structure opérationnelle, la gestion et la restructuration d’un réseau de franchise, l’expansion hors Québec d’un réseau et plus encore.Sa clientèle est constituée des franchiseurs et distributeurs québécois exerçant dans l’industrie de la restauration, du commerce de détail, des entreprises de services et de la santé et du bien être.Membre du Barreau du Québec depuis 2008, elle s’implique régulièrement dans divers organismes et comités du monde juridique. Elle rédige des articles et donne des conférences touchant son domaine d’expertise.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est membre de l’Association des femmes en finance du Québec.