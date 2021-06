Droit-inc a posé quelques questions à Me Sandra Abitan. Source : Site web d’Osler

Et une année de plus au compteur…Osler soulignait ce printemps le 20e anniversaire de l’ouverture de ses bureaux à Montréal. Le cabinet, qui se spécialise en droit des affaires, a maintenant les yeux rivés sur l’avenir.Droit-inc a posé quelques questions à Me, la boss du bureau de Montréal.Voici ce qu’elle nous a répondu.Je suis très fière aujourd’hui de ce que nous avons accompli ensemble. Osler Montréal est bien plus qu’un cabinet d’avocats! C’est un endroit où nous avons tissé des liens professionnels, bien sûr, mais où nous avons également développé des relations qui nous lient du fait de notre culture distinctive.Plusieurs avocats et membres du personnel sont encore avec nous après 20 ans. Au cours des deux dernières décennies, nous avons bâti une culture basée sur l’excellence des services fournis à nos clients et sur une collégialité exceptionnelle entre nous. Un formidable esprit d’équipe nous unit. Nous avons profité d’une croissance constante et nous avons gagné la confiance des dirigeants de grandes entreprises comme d’entreprises émergentes, si bien que nous sommes aujourd’hui un acteur respecté et un partenaire de confiance du monde des affaires au Québec.Notre modèle d’affaires et les milliers de mandats à notre actif témoignent du fait que nous sommes plus forts que jamais au Québec. Ce 20e anniversaire est le symbole de notre réussite que nous devons évidemment à nos clients et à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et nous ont appuyés durant toutes ces années.Nous voulons poursuivre notre croissance afin de continuer à offrir à notre clientèle une expertise toujours pertinente et un service efficace dans un éventail de secteurs de pointe. Osler a toujours été un chef de file en matière d’innovation. Grâce à l’intelligence artificielle, nous avons développé ces dernières années des outils à la fine pointe de la technologie pour simplifier certains processus, au bénéfice de nos clients.Il faut aussi bien sûr parler de notre personnel, l'élément clé de notre succès. Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs avocats. Ce sont le talent et les efforts assidus de notre équipe qui font notre force. Depuis nos débuts, nous croyons à l’importance d’investir dans la relève et nous accueillons chaque année de nombreux étudiants et stagiaires, dont plusieurs restent avec nous afin de poursuivre une carrière florissante en tant qu’avocat dans leur secteur d’intérêt.Nous voulons aussi encourager les jeunes avocates à demeurer et à grandir dans la pratique privée, c’est d’ailleurs un défi auquel font face d’autres cabinets. Comme associée directrice, comme femme et comme mère d’une jeune avocate, c’est un enjeu qui m’interpelle personnellement.Notre rôle est vraiment de continuer d’agir en tant que leader, non seulement en matière de services juridiques, mais aussi de faire évoluer le cabinet et nos collectivités par notre engagement envers la diversité, l’inclusion et la responsabilité d’entreprise.Dès les débuts, Osler était conscient que l’ouverture d’un bureau à Montréal faisait partie d’une stratégie gagnante., notre fondateur, a fait preuve de vision et de leadership lorsqu’il a convaincu plusieurs d’entre nous, qui étions dans d’autres cabinets, à se joindre à cette aventure et à participer à l’essor d’Osler à Montréal.Nous comptons dans nos rangs des experts reconnus à l’échelle nationale dans leur domaine. Notre approche « une équipe, un cabinet » nous permet de mettre au service de nos clients l’expérience collective de toute notre équipe nationale. Nos clients ont droit à un service personnalisé, tout en profitant des avantages d’une équipe nationale dédiée au succès de ses clients, peu importe où ils se trouvent. Nous sommes en excellente position pour garantir à nos clients le meilleur résultat, et ce, à chaque fois.Osler se classe parmi les leaders des grands cabinets à Montréal. Nous sommes très bien positionnés auprès des entreprises québécoises, qui nous choisissent pour leurs opérations d’envergure ainsi que leurs mandats stratégiques. Nous sommes très heureux de participer à la croissance de leurs affaires.De plus, notre présence au Québec va bien au-delà des services juridiques. Nous sommes résolus à soutenir la communauté dans laquelle nous vivons et travaillons. Au cours des deux dernières décennies, Osler Montréal a recueilli plus de deux millions de dollars pour Centraide et a versé des centaines de milliers de dollars à d’innombrables organismes qui se consacrent à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Notre coprésident national, Shahir Guindi, participe également activement à la vie économique montréalaise par son rôle de président du conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.Il faut aussi souligner le rôle de, qui est avec nous depuis plus de 11 ans et qui joue un rôle important dans nos démarches auprès d’entreprises au Québec. Nous faisons aussi bonne figure à la magistrature avec trois juges nommés au cours des dernières années :et, juges à la Cour supérieure du Québec, ainsi que, juge à la Cour suprême du Canada.Osler existe au Canada depuis près de 160 ans, avant même la Confédération!Avec la pandémie, comme partout, nous nous sommes adaptés à des façons de faire différentes, et tout porte à croire que nous devrons continuer à évoluer de plus en plus rapidement.Dans 20 ans, il est probable que les technologies occuperont une place encore plus grande dans la pratique du droit. Nous aurons aussi passé les rênes à notre relève, qui continuera de s’assurer que notre culture est au cœur du développement de notre équipe et de nos affaires.Ce qui devrait demeurer identique, c’est notre engagement constant à satisfaire nos clients et à leur offrir des services juridiques de la plus haute qualité.