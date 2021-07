Me François Painchaud. Source : Site web de ROBIC

C’est une nouvelle récompense…Me, associé chez ROBIC, a remporté le prix d’excellence Peter K. Hess, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine de la propriété intellectuelle.Le Barreau 1986 a reçu ce prix des mains de la Licensing executive society international, une organisation à but non lucratif qui compte une trentaine de sociétés à travers le monde.Me Painchaud se spécialise en droit des affaires, en particulier pour les secteurs technologiques.Dans le cadre de sa pratique, il est appelé à préparer et négocier des transactions reliées aux transferts de technologie et coentreprises. Il œuvre aussi dans les secteurs du droit commercial et corporatif, dont le financement à capital de risque et les fusions et acquisitions.Me Painchaud est associé chez ROBIC depuis plus de 25 ans. Il a donné plusieurs conférences dans les secteurs des transferts technologiques et de la propriété intellectuelle.Le Barreau 1986 a également contribué à la mise à jour annuelle du livre Robic-Léger, Canadian Trade Marks Act Annotated et à la rédaction du Robic-Léger, Canadian Copyright Act Annotated, tous deux publiés par Carswell. Il publie régulièrement des articles dans ses champs de spécialisation.Il a fait ses débuts chez ROBIC en 1986.Le prix Peter K. Hess est octroyé à la mémoire d’un avocat du même nom, associé du cabinet munichois Bardehle Pagenberg.