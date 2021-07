Me Steven Sitcoff. Source : Canadian Business Aviation Association

Un avocat spécialisé rejoint en tant qu’associé le cabinet McMillan à Montréal.Après 10 ans à Spiegel Sohmer Inc, Merejoint l’équipe de fiscalité du cabinet.« Steven est un atout considérable pour le groupe de la fiscalité et pour nos clients qui bénéficieront de son expertise pointue en fiscalité. Steven est un avocat fiscaliste pragmatique et stratégique qui a le don d’expliquer des concepts fiscaux complexes en termes clairs et faciles à comprendre, » a commenté, associé et chef du groupe de la fiscalité de McMillan.L’avocat pratique en droit fiscal et droit des affaires.« L’arrivée de Steven vient enrichir l’éventail de services de haute valeur que nous offrons à nos clients pour satisfaire leurs besoins juridiques. Nous avons hâte de tirer parti de l’expertise unique de Steven dans des questions d’aviation privée et d’étendre la présence du cabinet dans ce marché spécialisé », a déclaré, associée directrice du bureau de Montréal.Grâce à ses 25 ans d’expérience en droit fiscal, il peut donner des solutions de planification fiscale proactives et pratiques à des sociétés canadiennes et internationales de divers secteurs dont la consommation, le commerce de détail, l’immobilier, les services financiers et le divertissement.Il représente des sociétés et des personnes dans des litiges fiscaux devant les instances provinciales et fédérales.De plus, l’avocat conseille régulièrement des clients et des compagnies d’aviation privée. Leurs questions juridiques portent sur l’aviation privée, par exemple, sur la conception de structures fiscalement avantageuses d’acquisition et de propriété d’aéronefs.Membre du Barreau du Québec et de l’Ontario, il s’implique dans la Fondation canadienne de fiscalité, l’Association fiscale internationale, l’Association de droit Lord Reading et l’Association canadienne de l’aviation d'affaires.Diplômé en droit de l’Université de Queens, il a effectué son stage en droit comme auxiliaire juridique à la Cour canadienne d’impôt de 1996 à 1997.