La Fondation du Barreau du Québec annonce l’arrivée de deux nouveaux membres au Conseil de l’administration élus lors de son Assemblée Générale annuelle le 10 juin dernier.Il s'agit de Meet Me, qui sont les gouverneures de la relève de la Fondation.«Nous sommes ravis de les accueillir et ils viendront apporter leur perspective et leurs conseils à la table. Cette occasion nous permet également de remercier nos administrateurs sortants, Meet Me, sur lesquels nous avons pu compter pendant plus de dix ans et qui ont accompagné plusieurs changements majeurs à la Fondation. », a souligné Me, la Présidente de la Fondation du Barreau du Québec.Me Gakwaya travaille aux affaires juridiques du ministère de la Justice du Québec depuis 2017.Elle pratique en droit de l’environnement et plus précisément en énergie et ressources naturelles.Membre du Barreau depuis 2013, elle exerce aussi en développement et pratique professionnelle.Engagée auprès de sa communauté, elle s’implique dans différentes organisations comme le Jeune Barreau de Québec à titre d’administratrice pour les mandats 2019‐2020 et 2020‐2021. Elle participe également à certains comités du Barreau de Québec.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle détient une maîtrise en droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire de l’Université Laval et un master 2 en droit de l’environnement des universités Paris 1 et Paris 2.Me Roy travaille en tant qu'associé directeur au cabinet Roy & Charbonneau avocats.Sa spécialité est le droit criminel et pénal.L’avocat intervient régulièrement pour des dossiers complexes devant toutes les instances judiciaires au Québec et en Ontario comme la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour supérieure de l’Ontario, la Cour du Québec etc.Sa clientèle est constituée de grandes entreprises, de politiciens, d’organismes publics, de syndicats et des athlètes sportifs. Il accompagne également des victimes à la suite d’agressions sexuelles ou de fraudes.Il s’implique régulièrement dans différentes organisations du Barreau notamment à travers l’ enseignement à l’école du Barreau et au séminaire de plaidoirie de Sherbrooke. Il siège au conseil d’administration du Barreau du Québec et aux comités de la Cour d’appel du Québec, de la Cour supérieure du Québec et sur l’efficacité judiciaire (Justice Canada).Diplômé en droit de l’Université Laval, il a reçu la mention du meilleur plaideur lors de la finale de la Coupe du Doyen en 2004 et le prix Louis‐Philippe Pigeon en 2014.