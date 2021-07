Me Han-Ru Zhou. Source : LinkedIn

Medevient professeur et chercheur invité à la section de droit civil et au centre de droit public de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa.Il enseignera le droit public à la mineure en anglais. Il collaborera aux travaux en droit constitutionnel du Centre de droit public.Ce professeur agrégé en droit public de la faculté de droit de l’Université de Montréal a été Sproul Research Fellow à l’Université de Californie à Berkeley, et Boulton Fellow à l’Université McGill.Barreau 2002, Me Han-Ru Zhou a pratiqué deux ans en droit des sociétés chez McCarthy Tétrault jusqu’en 2004.Il a été auxiliaire juridique auprès de la juge Marie Deschamps de la Cour suprême, avant de devenir docteur en philosophie à l’Université d’Oxford.Me Zhou est le corédacteur en chef de la Revue d’études constitutionnelles, co-correspondant canadien pour la revue britannique Public Law. Il est l'auteur de la seconde édition de l'ouvrage Droit constitutionnel: principes fondamentaux - notes et jurisprudence.Me Zhou enseigne depuis dix ans à l’Université de Montréal, où il est professeur associé en droit public. Il poursuit des recherches et agit comme consultant dans les domaines du droit constitutionnel, des droits de la personne et du droit comparé.En 2019, Me Zhou devient membre du Comité consultatif indépendant sur les nominations aux sièges du Québec à la Cour suprême du Canada.De 2018 à 2020, il a été président du Club Harvard du Québec.Me Zhou a étudié le piano classique durant 13 années au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. Il a également été vice-président de l’Académie de musique du Québec, de 2010 à 2017.