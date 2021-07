Me Paul D. Paton. Photo : Site web de l’Université de l’Alberta

Mea accepté le poste de chef de la direction intérimaire depuis le 1er juillet 2021.Admis au barreau de l’Ontario en 1994, son expertise porte sur l’éthique juridique, la responsabilité professionnelle, la réglementation des avocats et la gouvernance de l’entreprise.En 2014, il a été nommé professeur de droit et doyen de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta. À la fin de son mandat en 2019, il a continué à enseigner des cours en droit à la même université.L’avocat est reconnu pour ses travaux sur la déontologie, la réglementation et l’innovation dans la profession juridique.Membre de l’ABC depuis plus de 10 ans, il s’implique activement au sein de l’association notamment à titre de président du Comité de déontologie et de responsabilité professionnelle pendant deux mandats et en participant aux travaux du Groupe de travail sur les conflits d’intérêts.L’avocat a été membre au sein de l’Association du Barreau de l’Ontario et de l’ABC division de l’Alberta. Il a été aussi membre du comité sur la responsabilité professionnelle de la section du droit des affaires de l’American Bar Association de 2014 à 2016.Me Paton a été récompensé pour ses contributions professionnelles en recevant le prix Distinguished Service Award de l’Association du Barreau de l’Ontario en 2014 et le prix Robert-V.A.-Jones par l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprises en 2019.En 2015, il a figuré au palmarès des 25 juristes les plus influents au pays de la publication Canadian Lawyer.Diplômé en relations internationales et droit de l’Université de Toronto, il a obtenu une maîtrise en relations internationales à l’Université de Cambridge en 1990, une maîtrise et doctorat en droit à la Stanford Law School en 2008.