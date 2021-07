Me Jean-Hugues Chabot. Photo : LinkedIn

Après 40 ans de pratique, Mea pris sa retraite le 30 juin dernier.Spécialisé en droit fiscal, il s’est d’abord associé avec le cabinet Arthur Andersen en 1989 jusqu’en 2002.Puis, il a travaillé pendant plus de 20 ans pour la firme de comptables Ernst & Young.Diplômé de l’Université de Montréal, il est membre du Barreau du Québec en 1983.Nous lui avons parlé….J’avais l’impression qu’il fallait travailler dans des cabinets de comptables pour être un excellent fiscaliste car ils avaient une meilleure expertise. Aujourd’hui encore, j’ai toujours la même impression.Au début, je travaillais exclusivement pour le cabinet de comptable puis graduellement on a créé un cabinet d’avocats EY Law LLP lié au cabinet de comptable.À l’intérieur d’un bureau de comptable, nous sommes très proches de nos clients. On traite beaucoup des questions d’affaires et on évolue avec les clients. Par exemple, des PME qui deviennent des grandes entreprises, des PME qui font des acquisitions et même des entreprises qui se tournent vers l’étranger.Ça m’a permis de travailler avec des sociétés canadiennes qui faisaient affaires à l’étranger et avec des sociétés étrangères qui font affaires au Canada. Cet élément de globalisation m’a permis de bâtir des relations professionnelles et personnelles à travers le monde.Je me suis sur-spécialisé au niveau des taxes indirectes soit tout ce qui n’est pas impôts des particuliers et des corporations. Par exemple, il y a la TPS, la TVQ, les droits de douanes, les taxes environnementales etc.À l’époque, toutes ces taxes étaient méconnues alors qu’aujourd’hui c’est la deuxième source la plus importante de revenu à travers le monde. Ce domaine m’a intéressé car personne n'œuvrait dans ce domaine de spécialisation auparavant.J’ai commencé à travailler chez Arthur Andersen & Cie qui a été démantelé en 2002. Après, je me suis associé avec la firme Ernst & Young.J’ai toujours été très intéressé par la mondialisation et par l’internationalisation. J’aide les sociétés et cela m’a permis de connaître les législations fiscales d'autres pays.J’ai toujours voulu comprendre le fonctionnement d’un système fiscal au Brésil, en Asie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et de le comparer au Canada. Ces différentes perspectives et changements permettent d’améliorer les textes de lois.Au début de ma carrière, les clients venaient nous voir pour réduire leur fardeau fiscal. Aujourd’hui, les clients viennent nous voir pour les aider à s’assurer de respecter le droit fiscal. On le voit à travers les démarches de l’OCDE, les plafonds etc. Parce que malheureusement, il y a eu trop d’évasion fiscale au cours de ces 30-40 dernières années.C’est une approche différente. Le comptable a une approche très pratique, très pragmatique, très affaire. Du côté de l’avocat, c’est le juriste qui lit les textes de lois, le point virgule.Ces deux professionnels travaillant ensemble sont des forces qui fusionnent bien ensemble. Le comptable a besoin d’un avocat et vice-versa. Travailler ensemble dans le même cabinet est une force supplémentaire. Le multidisciplinaire aujourd’hui est clairement un avantage sur le comptable seul et l’avocat seul.Il y en aura de plus en plus. Si je regarde au niveau des taxes de ma surspécialisation et la pandémie, les gouvernements vont avoir besoin de beaucoup d’argent et de nouvelles mesures fiscales vont être introduites. Il va y avoir plus de fiscalité à l’avenir.Le comptable travaille la fiscalité d’aujourd’hui et l’avocat travaille la fiscalité d’hier. Lorsque l’avocat est au tribunal, il règle une situation qui s'est produite quelques années auparavant. Alors que le comptable, lorsqu'il fait une transaction fiscale, il traite la loi d’aujourd’hui.Il faut savoir vulgariser. Le texte de loi peut être très dense et compliqué. Lorsqu’un client vous pose une question, il faut être capable de vulgariser le tout afin d’être dans la peau du client pour que le client comprenne.Il faut aimer lire et aimer se mettre à jour. Le droit fiscal est un droit de l’avenir. Une question m’était posée au début de ma carrière : pourquoi voulez-vous faire du droit fiscal ? J’ai répondu que c’était un droit en constante évolution. Si je regarde aujourd’hui, c’est encore un domaine de droit en constante évolution.