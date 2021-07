Rick Grimaldi. Photo : Site web de FisherPhillips LLP

Des cabinets exigent de leurs avocats qu’ils reviennent au bureau dès que la situation sanitaire le permettra.Mais ce serait croire que la pandémie n’est qu’un mauvais souvenir. Or, ce n’est pas (encore) le cas.Ce serait aussi comme dire aux avocats que le retour au bureau est à prendre ou à laisser. De bons avocats risquent de partir, tandis que les restants pourraient être démoralisés, met en garde Attorney at Work Il est compréhensible de vouloir ramener le personnel au bureau. Mais la manière de le faire en fera une réussite ou un échec.Le style de commandement à l’ancienne ne fonctionne plus, même pour déterminer le lieu de travail des employés, affirme, l’auteur de FLEX: A Leader's Guide to Staying Nimble and Mastering Transformative Change in the American Workplace.Plutôt que de ramener les employés au bureau contre leur gré, il est préférable de les convaincre avec un environnement de travail sûr, collaboratif et innovant, où ils seront heureux, assure-t-il.Si la direction du cabinet veut vraiment voir ses avocats et son personnel de soutien revenir au bureau, ils devraient suivre les six conseils formulés par Rick Grimaldi. Et ces conseils ont un point commun: faire du cabinet un endroit où les gens veulent travailler.Pour qu’ils soient heureux, les employés doivent travailler dans un lieu où ils sont le plus à l’aise et les plus productifs. En offrant un modèle de travail hybride, le cabinet permet à tous les employés de revenir au bureau seulement s' ils sont prêts à le faire.Cela nécessite de mettre en place des outils de collaboration, permettant à tout le personnel d’interagir, où qu’il se trouve.Pour limiter les risques de contagion, tous les employés ne peuvent pas venir au bureau en même temps. Les employés peuvent être séparés en deux groupes distincts: chaque groupe viendra au bureau en alternance avec l’autre groupe.Chaque groupe ne devrait pas revenir en totalité dès le premier jour. Cela permet de réduire la charge de travail de l’équipe de nettoyage. En augmentant progressivement le nombre d’employés de retour au bureau, le risque de contamination à la Covid est diminué.Aux Pays-Bas, une entreprise a créé le bureau des six pieds, qui aide les employés à partager le même espace de bureau tout en préservant une distance physique. Cela inclut la mise en place d’un itinéraire unique qui permet de sécuriser les flux de circulation du personnel.Une politique peut être mise en place pour limiter le nombre de personnes par réunion, et de visiteurs par bureau.Quoi de mieux pour redonner confiance aux employés que de nettoyer soigneusement chaque meuble et chaque recoin de bureau? Des distributeurs de gel hydroalcoolique doivent être installés dans les zones de passage, et près des surfaces de contact comme les ascenseurs et les salles de réunion.Maintenez les portes ouvertes pour éviter les contacts. Ouvrez les fenêtres le plus possible. Installez des filtres à air efficaces. Réglez les climatiseurs de manière à augmenter les flux d’air.Mettez tout en œuvre pour que les employés se lavent fréquemment les mains, et qu’ils évitent de se toucher le visage. Le personnel doit être informé sur les symptômes de la Covid. Les employés doivent se sentir à l’aise de rester chez eux s' ils se sentent malades. Cela peut passer par l’adoption d’une politique de congés de maladie flexible.