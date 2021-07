Mes Jonathan M.Jenkins et William Gabriel Rioux. Source : Site web de Woods

Meet Mearrivent chez Woods.Me Jonathan M.Jenkins détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Édimbourg, en Écosse, un baccalauréat en science économique et science politique de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un certificat en droit de l’Université de Montréal. En plus de ces diplômes, il a obtenu une maîtrise en droit du sport de l’Université de Neuchâtel, en Suisse.Me Jenkins a commencé sa carrière juridique comme avocat-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, auprès du juge Yves-Marie Morissette.Il avait auparavant travaillé pour l’Agence mondiale antidopage (AMA) et pour le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).Me William Gabriel Roux est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Montréal. Il détient également un baccalauréat en éducation de l'Université McGill. Il a d’ailleurs exercé comme professeur de français et de littérature au Collège Saint-Jean-de-Brébeuf.Il a poursuivi son parcours universitaire à la faculté de droit de l'Université de Toronto, où il a effectué des recherches sur les actions collectives en matière de valeurs mobilières.Parallèlement, il a été assistant de recherche auprès de professeurs de l'université de Melbourne, de l’Université de Toronto et de l'Université de Montréal.Il a été stagiaire de 2017 à 2019 chez Osler, Hoskin & HarcourtPar ailleurs, Me William Gabriel Rioux a suivi des études en interprétation musicale: il est titulaire d’un diplôme national supérieur de musicien, obtenu au Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Son instrument de prédilection est le piano. Dans ce domaine, il a participé à des concours et à de nombreux concerts. Il a été bénévole durant quatre ans pour le Bal des enfants de l’Orchestre symphonique de Montréal OSM).Me William Gabriel Rioux a été bénévole pour le CHU Ste-Justine, le Centre universitaire de santé McGill et l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.