Jean Moisan est décédé le 24 juillet dernier. Source : Site web de Lépine Cloutier / Athos

, juge retraité de la Cour supérieure, est décédé le 24 juillet dernier des suites d’une longue maladie. Il avait 93 ans.M. Moisan a aussi été juge ad hoc à la Cour d’appel.« Je suis surpris et triste d’apprendre le départ de ce grand Juge dont la probité, la compétence et la distinction étaient reconnues de tous ses collègues du Barreau et de la Magistrature. À toute sa famille, j’offre mes sincères condoléances », a déclaré l’avocat à la retraiteJean Moisan est un acteur émérite du monde du droit. Il a notamment présidé deux commissions d’enquête, à savoir la Commission Moisan sur des allégations relatives à la divulgation de renseignements fiscaux de nature confidentielle ainsi que la Commission d’enquête sur les contributions illégales à des parties politiques de sociétés liées au scandale des commandites.La première a eu lieu en 1999 tandis que la seconde est survenue en 2006, dans la foulée de la Commission Gomery.Quelques années plus tard, en 2008, M. Moisan a obtenu la distinction d’avocat émérite du Barreau du Québec, en « reconnaissance officielle des mérites, du succès et de l’excellence de sa vie professionnelle ».À l’époque, il n’était déjà plus magistrat. Nommé au titre de conseiller de la Reine en 1973, l’ancien juge a accédé à la fonction de magistrat en 1975. Il a siégé à la Cour supérieure jusqu’en 1995 avant de poursuivre sa carrière comme arbitre et médiateur en matière civile et commerciale.Son ami et collègue,, résume notamment son parcours sur le site des notices nécrologiques.« Mes plus profondes condoléances à l'occasion du décès de Jean, mon collègue, ami, et compagnon de ski de fond autrefois. La carrière de Jean comme avocat d'abord, et comme juge ensuite a été particulièrement remarquable et très remarquée. Je me joins à tous ceux qui estimaient, respectaient et l'aimaient Jean pour déplorer son départ.Jean Moisan a été l’un des fondateurs de l’Étude Moisan, Bellavance, Aubert et Associés à Arthabaska. Il s’est impliqué auprès de différents comités du Barreau, en plus d’avoir été Bâtonnier de la section Arthabaska entre 1970 et 1973 et Bâtonnier du Québec entre 1972 et 1973.