Me Tong Kang Ju et Me Zachary Lisak. Source : Site web de De Grandpré Chait

Meet Merejoignent l’équipe en droit fiscal au cabinet De Grandpré Chait.Me Ju pratique en droit fiscal, conformité fiscale, fiscalité immobilière, fiscalité internationale, successions et fiducies, achat et vente d’entreprises et réorganisation fiscale.Grâce à ses connaissances, il peut conseiller ses clients sur la planification fiscale selon les différentes juridictions. Sa clientèle est constituée d’entreprises étrangères qui souhaitent investir ou s’établir au Canada et d’entreprises canadiennes qui souhaitent investir à l’étranger.Au cours de sa carrière, il a travaillé au cabinet Sylvestre Painchaud et associés s.e.n.c.r.l. Et Séguin Racine Attorneys. Il a même exercé à titre de conseiller en fiscalité canadienne et internationale à la firme Richter.Membre du Barreau du Québec depuis 2018, il est membre du Jeune Barreau de Montréal et du comité leadership de l’Association des jeunes professionnels chinois.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu une maîtrise en fiscalité de la même université en 2019.Après plus de sept ans chez Spiegel Sohmer Inc., Me Lizak devient associé dans l’équipe en droit fiscal du cabinet.Il pratique particulièrement en planification successorale et fiducies.L’avocat accompagne ses clients, des particuliers aux entreprises familiales, dans la préparation de testaments et de mandats, en administration et liquidation des successions, en planification de fiducie familiale et en planification successorale.Au cours de sa carrière, il a travaillé pour Harold W. Ashenmil et pour MBD-Avocat Inc. pendant plusieurs mois. En 2014, il rejoint le cabinet Spiegel Sohmer Inc. en tant qu’avocat.Admis au Barreau du Québec en 2013, l’avocat s’implique à titre de membre de l’Association de droit Lord Reading et l’Association du Barreau canadien.Diplômé en droit civil de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu un juris doctor de l’Université Queen's en 2010.