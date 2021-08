Michel Dugal et Nathalie Martel. Source : Shutterstock et site web de Financière des avocates et avocats

Nous avons été nombreux, au cours des dernières semaines, à suivre les épreuves des Jeux Olympiques d’été de Tokyo. Les exploits et la joie affichée de certains athlètes, ainsi que les échecs et la détresse visible chez d’autres, nous ont évidemment touchés.Bien que l’univers du sport et celui du droit ne soient pas directement reliés, une correspondance naturelle s’établit entre eux. En effet, tout comme les athlètes de haut niveau, les avocats font souvent face à beaucoup de pression, d’impondérables et de gestion de risques. On attend aussi d’eux des résultats optimaux en toutes circonstances.Voilà pourquoi, plus encore que d’autres professionnels, ils ont besoin d’être bien entourés. Au sein de leur cabinet et de leur famille, bien sûr, mais aussi grâce à des conseillers financiers qui les prémunissent de problèmes et les aident à préparer leur avenir.Comme le souligne d’ailleurs, un conseiller de la Financière des avocates et avocats qui a aussi été entraîneur-chef d’une des meilleures équipes de football au Québec, « Dans les sports de compétition, personne ne veut être un figurant. Chaque joueur cherche à s’améliorer et a besoin d’un entraîneur pour établir un plan personnalisé qui combine objectifs de l’équipe et objectifs individuels. »En sport comme en droit, le principal mot d’ordre, en dehors du dépassement de soi, se résume à une bonne planification. Ainsi, si les athlètes des JO atteignent le niveau de performance qu’on leur connaît, c’est parce qu’ils se sont assidûment préparés en vue de ces épreuves.Il en va de même pour les avocats, croit M. Dugal. « Notre objectif est d’entraîner nos clients, d’assurer qu’ils demeurent concentrés et de montrer comment une meilleure planification mène à de meilleurs résultats », souligne-t-il.Toutefois, comment procéder pour établir le meilleur plan de match possible ? Eh bien, il faut tout d’abord, selon le conseiller financier, asseoir les fondamentaux. Ce qui veut dire s’assurer d’une bonne protection assurantielle à court terme et se fixer de premiers objectifs viables, tant en termes d’économies que d’investissements. C’est à cette étape que les priorités et la discipline financière nécessaire pour les atteindre sont déterminées.Par la suite, même si la vie nous réserve toujours des surprises, il faut pouvoir compter sur un conseiller financier fiable et flexible pour mettre en œuvre un plan à plus long terme. Ce dernier tiendra alors compte de plusieurs facteurs comme des achats importants, la protection de sa famille et de sa pratique, l’éducation des enfants, la préparation de sa retraite et l’héritage que l’on souhaitera léguer.« Ces plans plus complexes comportent plus de risques… mais aussi plus d’occasions de faire preuve de créativité!», souligne M. Dugal, qui accompagne depuis longtemps des avocats à travers les étapes, agréables ou plus difficiles, de leur vie financière.On ne le sait pas automatiquement, mais la Financière des avocates et avocats a près de 30 ans d’existence. Elle peut ainsi figurer parmi l’élite des coachs financiers du milieu juridique, au même titre que de grands coachs sportifs.Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver Michel Dugal , un homme formé en mathématiques actuarielles capable de réaliser des statistiques de haute voltige pour cerner les besoins particuliers de ses clients. Il détient aussi le statut de planificateur financier agréé (Pl fin), de conseiller en régimes de retraites collectives, de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’institut canadien des valeurs mobilières (FICVM).Si l’on ajoute à ce profil son passé d’entraîneur sportif de haut calibre, on comprend pourquoi sa priorité, c’est avant tout d’assurer le bien-être et les meilleures perspectives financières possibles pour ses clients.Comme il le dit lui-même : « Je me vois un peu comme un entraîneur qui sait garder votre concentration sur le match, les bases et les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs à long terme. »Et comme les résultats d’un athlète ne sont pas le fruit d’une seule personne, mais d’une équipe (ou même d’un village, comme le veut l’expression), M. Dugal travaille en tandem au Québec avec Nathalie Martel , qui compte pour sa part plus de 18 ans d’expérience au sein de la Financière des Avocates et Avocats.À la fois golfeuse, cycliste et marcheuse athlétique, cette conseillère de longue date en assurance de personnes, en fonds de placement, en régimes d’assurance et de rentes collectives est tout comme M. Dugal en mesure d’épauler tous ceux qui souhaitent s’envoler… vers la médaille d’or, évidemment!