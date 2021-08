Jean-François Gagnon, Bruno Racine, Serge M. Racine et Pierre-Hubert Séguin. Sources : Sites web de Langlois et de Séguin Racine

Une nouvelle force en droit des affaires

1. Valeurs mobilières : plus de 60 inscriptions boursières réalisées pour des

entreprises québécoises;

2. Marchés des capitaux et Services financiers : au-delà de 10 milliards de dollars de financement en 3 ans;

3. Fiscalité : des milliers de planifications fiscales dans les deux dernières

décennies; et

4. Fusions et acquisitions : des centaines de transactions, tant au niveau canadien qu’à l’étranger, depuis la création de Séguin Racine.

Chi va piano va sano, dit le proverbe italien. Une façon de dire « qui va doucement va sûrement », ou de décrire la trajectoire de Langlois Avocats dans le domaine du droit des affaires. « Historiquement » reconnu en litige civil et commercial , le cabinet se regroupe avec Séguin Racine Avocats, un cabinet boutique de droit transactionnel.Cette annonce s’inscrit dans les efforts de Langlois pour étoffer son département de droit des affaires. Et elle pourrait rapporter gros.Séguin Racine, qui dénombre une vingtaine d’avocats et d’employés, compte parmi ses clients GardaWorld, la multinationale montréalaise. Composé de 102 000 employés, son chiffre d’affaires oscille autour de 3,5 milliards de dollars. Précisons que le PDG de GardaWorld, Stéphan Crétier, fait confiance à Me Pierre-Hubert Séguin depuis les débuts de son entreprise. Ce qui permet au modeste cabinet, et maintenant à Langlois, de compter parmi ses clients le quatrième joueur mondial dans le domaine des services de sécurité.Avec cette alliance, le département de droit des affaires de Langlois, qui compte trente avocats, accueille ceux de Séguin Racine à compter du 1er septembre prochain.Deux des trois associés fondateurs du cabinet, soitet, prennent la direction du département de fiscalité de Langlois, tandis que le troisième,, devient chef des marchés des capitaux, responsable des valeurs mobilières et conseiller spécial auprès de, chef de la direction de Langlois.Le cabinet espère ainsi « renouveler » ses services en droit des Affaires, en plus de « consolider » sa présence sur le marché. Une façon de « poursuivre sa croissance », assure-t-il par voie de communiqué.« Par cette alliance, notre cabinet consolide sa position dans un marché en constante évolution et sa réputation en tant que chef de file au sein de la communauté d’affaires au Québec. De plus, c’est un privilège de s’associer à des avocates et des avocats dont la réputation et l’excellence sont reconnues », a déclaré MeDu côté de Séguin Racine, les associés fondateurs se disent prêts à « relever de nouveaux défis » chez Langlois.« En pleine ascension, nos équipes regroupées dans Langlois s’imposeront en droit transactionnel dans la communauté d’affaires du Québec avec nos capacités complémentaires », a souligné Me Séguin.Dans l’immédiat, cette « association » devrait permettre à Langlois d'offrir plus de services dans le secteur des transactions de valeurs mobilières, des marchés de capitaux et services financiers, de la fiscalité et de fusions et d’acquisitions.Séguin Racine Avocats a fait ses preuves dans ces domaines, avec, notamment, plus de soixante inscriptions boursières pour des entreprises québécoises et des centaines de transactions au Canada et à l’étranger depuis sa fondation il y a une vingtaine d’années.