Constance Bouthillier, Me Gabrielle Gosselin, Me Marc-Antoine Gaudet, Samuel Labrecque et Stéphanie Rimonti. Sources : Sites web de McCarthy Tétrault, de Yves Ménard Avocats et de Fasken, ainsi que LinkedIn

Les meilleurs des meilleurs ? Du moins, académiquement parlant.L’École du Barreau dévoilait dernièrement l’identité des finissants ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens de l'ordre. Et les femmes sont à l’honneur !, stagiaire chez McCarthy Tétrault, et Meont respectivement remporté la première place lors des sessions d’automne 2019 et d’hiver 2020.Jointe par Droit-inc, Me Gosselin parle d’une « belle surprise ». L’avocate, qui est à l’emploi du cabinet Yves Ménard Avocats, concède cependant qu’elle s’y attendait un peu au vu de ses résultats académiques.« Ça m'a vraiment fait chaud au cœur lorsque je l’ai appris », nous a confié celle qui a obtenu un score parfait à sa note finale.Il s’agit aussi d’un comeback pour Me Gosselin, qui en était à son second essai. Elle a échoué aux examens de l'École du Barreau lors de sa première tentative.Sa résilience et sa persévérance l’ont incité à continuer. C’est d’ailleurs le conseil qu’elle adresse aux prochaines cohortes.« Il ne faut pas lâcher prise. Les gens échouent, l’important est de se relever et de persévérer. Il faut prendre nos échecs comme des motivations à devenir meilleurs, à apprendre de nos erreurs et à devenir plus grands », conseille-t-elle.Me Gosselin est fière de sa réussite, d’autant qu’elle ne désirait pas laisser une « note » l’empêcher de devenir avocate.« À ma première fois, j’avais en tête de passer mon Barreau. À ma reprise, j’avais en tête de le passer à 100%, et c’est ce que j’ai fait (...). Il ne faut pas se laisser abattre. Si c’est vraiment ce que vous voulez faire, il faut y aller à fond et viser le 100 % ».Notons que Me, également de McCarthy Tétrault, a obtenu le second rang pour la session d’automne 2019., étudiant en droit chez Fasken,, avocate chez Hamelin Picard Beauvais, et Me Nihal Selim, de dlb Justice avocates et médiatrices, ont obtenu le second rang à égalité pour l’hiver 2020.En guise de reconnaissance, l’École du Barreau à remis à ces étudiants une œuvre de verre faite au Québec, indique un communiqué.Le programme de reconnaissance « Tableau d’honneur de l’excellence » est appuyé par l’École du Barreau et le Barreau du Québec.