Camille Stell. Photo : LinkedIn

Les avocats peuvent oublier ou négliger de développer leurs compétences organisationnelles qui peuvent être essentielles pour améliorer leur efficacité et leur productivité au travail.Camille Stell, présidente du Lawyers Mutual Consulting & Services, vous conseille pour Attorney at work Les compétences organisationnelles peuvent se traduire de différentes manières à travers la gestion du temps, la planification stratégique, la fixation des priorités et le bien-être.Voici cinq conseils à suivre pour maximiser votre productivité et créer un cabinet prospère.La routine matinale est très importante pour bien commencer la journée. Pour éviter de perdre des heures à répondre à vos courriels, faites un survol rapide pour vérifier les messages importants et poursuivez votre travail.L’auteure explique qu’elle commence sa journée avec une liste de priorités ayant trois à cinq points écrits la veille. Après une matinée productive, vous pouvez continuer à faire d’autres tâches. N’oubliez pas de prendre des pauses et de boire beaucoup d’eau au cours de la journée.Le soir, il faut optimiser un retour au calme pendant 30 à 45 minutes avant la fin de la journée. Intitulée « routine de décompression nocturne », cette technique permet de faire le vide dans son esprit.Avant de quitter le bureau au cabinet ou à la maison, rangez votre table de travail et révisez vos courriels. Avant d’éteindre votre ordinateur, vous pouvez vérifier votre liste de tâches à faire de la journée et établir votre liste de priorités pour le lendemain.Ce retour au calme permet de séparer la journée de travail du temps personnel. Si vous préférez établir vos priorités le matin même, faites-le. Chaque personne développe sa propre routine et le système qui vous convient le mieux.Un calendrier peut vous aider à visualiser vos tâches du jour et à établir vos priorités.Prenez quelques minutes tous les matins pour écrire vos priorités de la journée. Au fur et à mesure de la journée, n’hésitez pas à ajouter les autres tâches à faire et les prochaines réunions sur votre calendrier.Il y a une méthode très utilisée qui s’appelle « Pomodoro ». Cette technique permet d’améliorer sa productivité en consacrant 25 minutes à une tâche différente.Un excellent moyen pour écrire vos nouvelles tâches et pour gérer vos courriels. Les personnes les plus productives ne consultent leurs e-mails que quelques fois par jour. Planifiez la gestion des e-mails sur votre calendrier et utilisez un minuteur Pomodoro pour vous guider dans ce processus.En tant qu'avocat, vous devez vous habituer à régler les urgences qui surviennent de manière inattendue. Vous devez faire la différence entre les tâches importantes et les tâches urgentes.Développez un état d'esprit proactif plutôt qu'un état d'esprit réactif. C’est une compétence importante pour les avocats qui réussissent.N'oubliez pas de consacrer du temps à développer votre entreprise. Les avocats qui utilisent ce temps à le faire réussissent le mieux dans la pratique.Comment améliorer ses compétences professionnelles ? Participez à des conférences et à des formations et lisez des livres de développement d’affaires. Ensuite, prenez le temps de parler avec vos collègues pour établir et revoir les plans d’affaires concernant le développement de clientèle, les objectifs annuels etc.Pour mieux travailler, il faut avoir bien dormi la veille. De plus, il y a différentes activités qui pourront vous aider à vous dépenser et oxygéner votre cerveau en faisant du sport comme la course, le vélo ou même en prenant des marches.En prenant les bonnes habitudes, vous serez plus productif et vous pourrez mieux réussir professionnellement.