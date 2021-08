Me Sabrina Silvano. Photo : LinkedIn

Après cinq mois chez Kalman Samuels Avocats inc., Merejoint le cabinet Devichy Avocats à titre d’avocate et assistante des gestionnaires du bureau.« C'est une équipe dynamique et très soudée. Il y a un bon esprit de collaboration et les personnes s’entraident. J'ai hâte d’y retourner. J'aime bien les avocates et les avocats qui y travaillent. J'ai très hâte de pouvoir y travailler et m'impliquer dans cette nouvelle aventure », affirme-t-elle.Sa pratique se concentre en droit de la famille et plus précisément les divorces.« Nous étions extrêmement heureux lorsque Sabrina nous a annoncé son désir de revenir au bercail après seulement quelques mois. Nous l’avons aussi pris comme un témoignage puissant de la force d’attraction de notre modèle de travail et de notre créativité quand il s’agit de rendre nos employés heureux », nous a écrit Me Xavier Cormier-Lassonde, avocat senior en droit criminel chez Devichy.Après son stage aux côtés de Me, elle a travaillé pendant plus d’un an et demi chez Devichy, anciennement appelé Vallelonga Avocate inc..Après son départ du cabinet en 2021, elle a acquis de l’expérience en travaillant à titre d’avocate en droit de la famille, droit criminel et droit international pour le cabinet Kalman Samuels Avocats inc. Elle traitait notamment des dossiers portant sur les divorces au niveau international.« Même si c’était un court passage, j’ai créé des liens et des amitiés avec les avocats du cabinet. Ils vont me manquer. Je quitte le coeur plein de cet endroit mais très heureuse de retourner chez Devichy », mentionne Me Silvano.Son départ précipité s’explique par son accomplissement dans ce domaine précis du droit international et par son envie de « retourner à la maison ».« J'ai quitté le cabinet car je voulais apprendre cette partie du droit et c’est ce que j’ai fait. Pour moi, retourner chez Devichy Avocats c’est comme retourner à la maison. J’ai bien hâte de commencer et d'apporter cet aspect que que j'ai appris ces derniers mois », précise-t-elle.L’avocate se sent prête à relever le défi et de mettre en pratique ses acquis en droit international de la famille.Au cours des négociations, une offre lui a été soumise par la gestionnaire du bureau. L’avocate n’a pas hésité à accepter.« Je vais être en mesure de pouvoir aider à implanter des nouvelles choses à l'interne pour faciliter le travail des avocats. J’aimerais également aider mes collègues en droit international car c’est un domaine qui est de plus en plus vu dans les dossiers familiaux », explique-t-elle.Elle s’implique dans différentes organisations dont à titre de membre du Jeune Barreau de Montréal et du Barreau de Montréal. En plus de collaborer avec l’organisme Plan Canada, elle a fondé et dirigé la société de mode Views for Change, de 2015 à 2016.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle a été admise au Barreau du Québec en 2019.