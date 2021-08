Mes Fabian Bargout, Alexandra Iannarino, Vincent Lalonde et Thomas Paci. Photos : Site web de Stikeman Elliott

Le cabinet Stikeman Elliott a embauché ses quatres anciens stagiaires à titre d’avocats.Il s’agit de Me, Me, Meet MeMe Fabian Bargout rejoint le groupe droit des affaires du cabinet.Sa pratique se spécialise en fusions et acquisitions, capital et investissement, marchés des capitaux, valeurs mobilières et gouvernance d’entreprise.Recruté en 2019, il a travaillé au cabinet en tant qu’étudiant en droit puis stagiaire en 2021. En 2020, il a été en détachement auprès de l’équipe de conseillers juridiques internes d’un client.Pendant ses études, il a agi comme rédacteur en chef de la Revue de droit de McGill et assistant de recherche en droit bancaire, en droit de la technologie et en droit et économie.De 2018 à 2019, il a acquis de l’expérience en travaillant à titre d’auxiliaire juridique aux côtés de l’honorablede la Cour supérieure du Québec.Diplômé en droit de l’Université McGill, il a été admis au Barreau du Québec en 2021.Me Alexandra Iannarino pratique au sein du groupe fiscalité du cabinet.Elle a rejoint Stikeman Elliott en 2017 en tant qu’étudiante puis stagiaire en droit. En 2019, elle a été détachée auprès de l’équipe de conseillers juridiques internes d’un client.Au cours de ses études universitaires, elle a acquis de l’expérience en travaillant à titre de coordinatrice de portefeuille pour le Groupe d’action en matière de droit de la personne.L’avocate s’est engagée bénévolement pour divers organismes dont les cliniques d’information juridique des universités McGill et Concordia.Admise au Barreau du Québec en 2021, elle a obtenu un diplôme en droit de l’Université McGill en 2018 et une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal en 2020.Me Vincent Lalonde pratique au sein du groupe emploi et travail au cabinet.Sa spécialité est le droit du travail et de l’emploi.Il a rejoint le cabinet en 2018 en tant qu’étudiant en droit puis a travaillé comme stagiaire en 2021.Grâce à ses notes académiques, il a figuré sur la liste du doyen de la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke de 2017 à 2020. En 2018, il a obtenu la bourse Fournier Demers Bureau Borduas pour ses excellents résultats dans les cours de droit civil et droit des sociétés.Après ses études au Collège de Valleyfield en 2017, il a travaillé pour la firme Fortier, D’Amour, Goyette s.e.n.c.r.l. à titre de technicien juridique, pendant quelques mois.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il est membre du Barreau du Québec en 2021.Me Thomas Paci a rejoint le groupe droit des affaires du cabinet.L’avocat pratique dans des dossiers portant sur les fusions et acquisitions, le capital et investissement, les projets et infrastructures ainsi que les marchés des capitaux.Recruté en 2019, il a travaillé au cabinet en tant qu’étudiant en droit puis stagiaire en 2021. En 2020, il a été en détachement auprès de l’équipe de conseillers juridiques internes d’un client.Au cours de ses études, il a acquis de l’expérience en travaillant pour le cabinet Pateras & Iezzoni Inc. à titre d’étudiant en droit pendant quelques mois. En 2020, il a agi en tant que consultant juridique pour Ivanhoé Cambridge pendant deux mois.Avant de se lancer en droit, l’avocat a travaillé dans différents postes pour la Ville de Mont-Royal.Diplômé en sciences commerciales de l’Université Concordia, il a obtenu un diplôme en droit de l’Université Laval en 2020 et a été admis au Barreau du Québec en 2021.