Le professeur émérite William F. Foster s’est éteint... Source : Site web de l’Université McGill

Le professeur émérite, connu sous le nom de Bill Foster, de l’Université McGill, s'est éteint le 10 août dernier à Washington D.C., aux États-Unis.Né en Inde et élevé en Nouvelle-Zélande, Bill Foster a rejoint la Faculté de droit de l’université à titre de professeur adjoint en 1968.« La Faculté de droit offre ses plus sincères condoléances à; à ses enfantset; et à ses petits-enfants. Nous exprimons également nos condoléances aux nombreuses autres personnes : juristes, universitaires, juges, amis et concitoyens qui ont connu et aimé Bill Foster, tout comme nous », a déclaré, doyen et professeur de la Faculté de droit de l’Université McGill.Il a été promu professeur associé en 1971 puis professeur titulaire en 1977. Il a été professeur Sir William C. Macdonald de 1994 jusqu'à sa retraite en 2011.Nommé professeur émérite en 2011, il a toujours été intéressé par la recherche. Il a enseigné les cours de responsabilité civile, du droit des biens, des transactions immobilières et du droit de l'éducation.Reconnu pour sa collégialité, son amitié, sa générosité et son intégrité, il a toujours partagé ses connaissances et ses recommandations de lectures à ses collègues. Considéré comme un mentor par plusieurs collègues et étudiants, il leur a toujours donné des conseils pratiques pour leur carrière et leur vie.Il a marqué les esprits notamment avec ses principes moraux. Il a participé également au recrutement et aux réformes des programmes d’enseignements de la Faculté.« En 1998-99, j'ai eu le privilège de suivre son cours sur les délits civils. Naturellement, sa barbe, son accent néo-zélandais et son habitude de poser un pied sur la première rangée de pupitres, genou en l'air, en faisant un personnage bien-aimé qui figurait souvent dans des sketches affectueux lors des soirées Skit Nite », se souvient le doyen de la Faculté de droit.En plus d’être professeur, il a occupé trois mandats en tant que doyen associé et deux en tant que doyen par intérim. De plus, il a agi à titre de président du Comité d'appel de l'Université et du Comité des griefs de l'Université. De 2004 jusqu'à sa retraite, il a assuré l'intérim du secrétaire général et a été vice-recteur associé en politiques et procédures.« Ses collègues qui étaient avec lui lorsqu'il était doyen par intérim se souviennent de tout ce qu'il a fait pour maintenir l'unité et la cohésion de la Faculté pendant une période d'extrême rigueur financière. Il a inspiré espoir et confiance, n'hésitant jamais à prendre des décisions difficiles mais nécessaires », souligne Robert Leckey dans l’hommage officiel du professeur décédé.M. Foster a été un membre très actif auprès de la communauté universitaire et ailleurs. Il a notamment été membre fondateur de l'Association canadienne pour l’étude pratique du droit de l’éducation et conseiller auprès de l’association Canadian Regulators Group. En plus de participer au Programme canado-sud-africain de gestion de l'éducation, il a travaillé dans un un projet de loi type sur l'éducation pour l'Organisation des États des Caraïbes orientales.Plusieurs de ses anciens élèves et collègues n’ont pas hésité à écrire des messages sur le livre d’or de l’Université, en hommage au professeur Foster.« Bill Foster was a great public servant of our University. I am grateful for his many contributions to the Faculty, and for his kindness to students and teachers at McGill, including me, » a écrit le jugede la Cour suprême du Canada.« Bill is very well known for his incredible accomplishments in administrative matters, and in academic subjects of his main speciality. However, what is not generally known is his scholarly contribution to space law. His paper published in 1972 in the Canadian Yearbook of International Law is still one of the most favoured pieces of space law literature (...) », a mentionné, le professeur agrégé en droit.« Je suis très attristé par le décès de Bill Foster, dont la gentillesse, la sagesse et la générosité ont marqué toutes mes années à la Faculté de droit de l’Université McGill. C’était un homme modeste, intègre et loyal, qui écoutait son cœur et celui des autres, et n’agissait jamais par calcul - de belles qualités pour un universitaire. J’offre toutes mes condoléances à Joan, que Bill adorait, à toute leur famille, ainsi qu’à mes anciens collègues de McGill qui ont eu la grande chance de côtoyer ce gentil géant », a écrit, professeur et recteur de l’Université de Montréal et ancien professeur de droit à McGill.En raison des restrictions dûes à la COVID-19, un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. Vous pouvez écrire des messages de sympathie à sa famille sur le livre d’or de l’Université McGill et sur l’avis de décès