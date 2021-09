Les deux nouveaux réseaux internes professionnels ont été fondés par les avocats Kevin Rusli, Linda Tu, Paul Singh et Alyssa Shivji. Source : Site web de Blakes

Le cabinet Blake, Cassels & Graydon lance deux nouveaux réseaux internes professionnels intitulés Asie.Est@Blakes et Asie.Sud@Blakes Fondés par les avocatset, ils regroupent des avocats et étudiants originaires de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud.« Les groupes d’affinité fondés par nos avocats jouent depuis longtemps des rôles clés dans la promotion de la diversité et de l’inclusion chez Blakes. En créant les groupes, le cabinet souhaite s'assurer que tous ses membres peuvent progresser au sein de Blakes et de la profession juridique », a affirmé Me, associé administrateur national à Toronto.Ces réseaux juridiques ont été créés pour promouvoir la diversité et l’inclusion et favoriser la réussite professionnelle des membres du cabinet.Meet Megèrent le groupe des membres de l’Asie de l’Est.« Notre groupe Asie.Est@Blakes ne sert pas seulement de ressource et de communauté pour nos avocats, mais nous permet aussi d’échanger avec nos clients et d’autres organisations ayant des liens avec les communautés asiatiques », a indiqué Me Rusli, associé en droit des finances et droit des affaires à Toronto.Chaque groupe se réunit régulièrement pour échanger des idées, partager de l’information et aborder des questions relatives aux communautés asiatiques et juridiques.« Nous souhaitons développer un sentiment d’appartenance que ce soit en encadrant nos jeunes avocats, en soutenant nos collègues pour qu’ils accèdent à des postes de direction ou simplement en tenant des discussions ouvertes » , a ajouté Me Tu, associée en droit corporatif et commercial à Toronto.Du côté du groupe représentant les membres de l’Asie du Sud, ce sont les associésetqui les supervisent.« Notre groupe Asie.Sud@Blakes crée de nouvelles occasions exceptionnelles de contribuer au recrutement, au développement et à la promotion d’avocats d’origine asiatique au sein du cabinet » a souligné Me Singh, associé en droit des entreprises et droit commercial à Toronto.En plus d’offrir du mentorat, ils entretiennent également des partenariats avec des clients, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes fournissant des services à ces communautés.« La communication et le réseautage avec la communauté juridique sud-asiatique joueront un rôle clé dans ces efforts et nous permettront de créer une profession plus diversifiée », a précisé Me Shivji, associée en droit commercial et corporatif à Toronto.La participation à ces groupes est volontaire. Les événements organisés sont ouverts à tous les professionnels juridiques du cabinet qui souhaitent contribuer à un milieu de travail accueillant et inclusif.