Mes Richard Cantin, Philippe Leclerc et Isabelle Pépin-Lapointe. Sources : Sites web de Groupe B2C et de McCarthy Tétrault

M. Jean-Philippe Garant et Mes Cristel Chabot-Lapointe et Anthony Sylvain. Sources : LinkedIn et site web de Fasken

C’est une fusion… preuve que l’union fait la force ! Wagner Bujold Leduc assurances et actuariat (WBL) et AGA assurances collectives unissent leurs forces.Groupe B2C, et l’un de ses cofondateurs, Me, est le maître d'œuvre de cette transaction.L’entreprise de Québec spécialisée dans les assurances collectives et les services actuariels et le poids dans l’élaboration et l’administration de régime d’assurance collective, ont choisi de fusionner pour tenter de « développer de nouveaux marchés à travers le Canada. »« L'ajout de WBL au sein de notre équipe nous positionne avantageusement dans notre volonté d'explorer de nouveaux marchés d'expansion, un objectif très clair que nous partageons avec Novacap, notre partenaire d'affaires », a déclaré, président-directeur général d'AGA assurances collectives.Dans le cadre de cette transaction, les vendeurs, soientet, sont les actionnaires de WBL. Outre Me Cantin, ces derniers étaient aussi représentés par Me, de McCarthy Tétrault à Québec. Il a travaillé sur le dossier avec sa collègue MeDe leur côté, outre les représentants internes de Novacap, soit M., M., M.et Me, Groupe financier AGA était représenté par Meet Me, de Fasken à Montréal.Les deux entreprises disent partager une vision, des valeurs ainsi qu'un « sens des affaires hors du commun. » Cette transaction devrait leur permettre de s’implanter dans de nouveaux marchés canadiens.« Grâce à cette union, WBL sera en mesure d'élargir son offre de services à sa clientèle en plus d'accéder à de nouveaux marchés. Toute notre équipe travaillera de concert avec les nouveaux collègues d'AGA afin de développer l'entreprise et de la faire rayonner dans nos marchés actuels, et bien au-delà. », explique, associé et PDG de WBL.Cette fusion porte à 130 le nombre d'employés d'AGA assurances collectives et à plus de 1600 le nombre de clients maintenant desservis, ce qui confirme la position de chef de file d'AGA en assurances collectives au Québec.