Un nouveau documentaire, intitulé « Le procès », sera diffusé à 20h sur les ondes de Télé-Québec, le 29 septembre prochain.Ce long métrage aborde l’accessibilité à la justice qui est un des plus gros enjeux entourant le système de justice. En effet, il y a de plus en plus de citoyens qui ne peuvent pas accéder à la justice à cause du coût élevé des procédures et des honoraires des avocats. Certains vont jusqu’à se représenter seul devant les tribunaux.Le protagoniste et journalisteexamine et tente de trouver des solutions pour accéder à la justice de manière plus abordable. Il décortique les raisons qui poussent les citoyens à se représenter seuls et les raisons pour lesquelles le système est difficile à changer.« Le système de justice est utilisé comme arme d’injustice massive », a déclaré l’ancien animateur de l’émission La Facture, sur les ondes d’ICI Premières.Dans le documentaire, il rencontre des citoyens, professionnels et juristes qui remettent en question l’accessibilité au système de justice. En effet, il s’entretient avec, directeur de l’Observatoire du droit à la justice, Me, directrice générale de Juripop, l’ex-juge en chef de la Cour du Québecet l’honorable, juge en chef du Canada.Le journaliste se penche également sur les différents groupes, cliniques juridiques et organismes qui luttent pour une meilleure accessibilité à la justice aux citoyens.Produit par le Groupe Fair-Play,est le réalisateur et scénariste etest le producteur délégué du documentaire.Vous pouvez écouter la bande annonce officielle ici :