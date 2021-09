Me Joël Beaudoin, Me Daphné Côté et Me Maude Martin rejoignent le cabinet Cain Lamarre. Source : cainlamarre.ca

Me Joël Beaudoin. Source : cainlamarre.ca

Me Daphné Côté. Source : cainlamarre.ca

Me Maude Martin. Source : cainlamarre.ca

Me, Meet Merejoignent le cabinet. Le premier arrive au bureau montréalais du cabinet, tandis que les deux autres avocates rejoignent le bureau de Québec.Me Joël Beaudoin est spécialisé en droit de l’immigration. Avant de rejoindre Cain Lamarre, il a successivement travaillé chez Dunton Rainville puis chez Montréal International comme conseiller en mobilité internationale.Ce barreau 2016 est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un MBA de l’Université de Sherbrooke. Il a étudié le droit international durant une année à l’Université de Vilnius, en Lituanie.Cet avocat originaire de Sept-Îles a présenté des conférences pour Montréal International et pour le Barreau du Québec, dont « L'immigration temporaire décodée », « La résidence permanente au Québec », et « Démystifier les nouveaux programmes de permis temporaires »Me Joël Beaudoin est membre de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI).Me Daphné Côté est spécialisée en droit du travail et de l’emploi. Ce barreau 2021, qui a effectué un stage auprès de la magistrature de la Cour supérieure du Québec, détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Durant ses études, elle a été bénévole auprès du Bureau d'information juridique de l’Université Laval. Elle a été coordonnatrice d'une équipe de 38 étudiants à la compétition académique les « Enjeux du droit ». Elle a elle-même obtenu la deuxième place au cas de Responsabilité civile lors de cette compétition.Son nom est inscrit au tableau d’honneur de la Faculté de droit en 2020. Cette passionnée de plein air et de voyages a obtenu le prix du meilleur mémoire de la Coupe de l’Association des professeurs de droit du Québec (APDQ) au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.Me Maude Martin est spécialisée en droit des affaires et en droit transactionnel. Elle rejoint le groupe Corporatif et Transactionnel du cabinet Cain Lamarre de Québec.Ce barreau 2021 est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un certificat en administration et gestion des affaires de l’Université Laval. Elle a fait une session à la Faculté de droit et science politique de l’Université de Montpellier, en France. Elle a reçu le prix du meilleur tandem, volet plaidoirie, au concours de la Coupe de la Doyenne en 2020.Au cours de ses études, elle a travaillé comme gestionnaire chez Groupe St-Hubert, ainsi que dans l’équipe Contrats et conformité chez iA Groupe financier.