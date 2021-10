Un gros débat est lancé sur Twitter… Source : Twitter

At Euston Station. Just seen “something that doesnt look right”. Brown shoes. Will contact British Transport Police — James Roberts QC (@JamesRoberts_) September 17, 2021

Perhaps I’m feeling particularly humourless today, but I do think this sort of sartorial sneering is very off-putting. There are huge social mobility issues in this country, why make people feel there’s a raft of unwritten rulers, breach of which will result in them being judged? — Cathy Pitt (@youarethepitts) September 18, 2021

You might as well say don’t apply for pupillage @1kbwChambers unless you’re the sort of person who “gets” that there are unwritten rules that identify those who aren’t one of us. “Brown shoes in town - a giveaway.” Let’s all have a snigger at them. All those likes too. Splendid. — B J Watling (@watling_b) September 18, 2021

In early 1970s, when a solicitors articled clerk to a Lincoln’s Inn Fields firm, I once wore a new and very smart bespoke 3 piece tweed suit with brown brogues to work on a Friday. Senior Partner told me never ever to wear my country clothes to the office again! — Neill Campbell (@Inverneill) September 18, 2021

My senior clerk would never permit such deviant dress — Dr Michael John Powers QC (@powersqc) September 18, 2021

I think you’ve completely missed the point. It’s a joke about the exhortation to tell the transport police about things that “don’t look right” *sighs” — James Turner QC (@JamesTurner37) September 18, 2021

Such unnecessary outrage

A. It’s a joke

B. He’s right! No secret black shoes are more versatile, you’ll get more wear out of them.

C. They’re affordable and everyone should own a pair.



FWIW I’ve never lost a job opportunity due to my footwear. Then again, I wore black shoes. — Oliver Chinyere (@Oliverdirtyb) September 20, 2021

The tweet is about the “if you see something that doesn’t look right” in the “see it, say it, sorted” message, and the very dated sartorial saying “never wear brown in town” and gently making a joke out of both. That’s the nuance, not whether the sartorial rule actually matters — Barbara Rich (@BarbaraRich_law) September 20, 2021

Avec le retour au bureau, les avocats ont revêtu leurs vestons, leurs toges... mais peuvent-ils porter des chaussures marrons ? Le débat a été ouvert au Royaume-Uni.L’avocats’est moqué des avocats qui portent des chaussures marrons sur Twitter.Ce qui a lancé un gros débat sur Twitter… et il y a eu beaucoup de réactions dans la barre des commentaires.Certaines personnes l’ont critiqué en affirmant qu’il n’avait pas de goût et que ce type de propos est discriminatoire.D’autres de ses abonnés ont apprécié cette « blague » en répliquant par des anecdotes.Pourtant, ses confrères l’ont défendu en rappelant que c’était de l’humour.L’avocaten’a pas hésité à expliquer la signification de ce tweet.Rapportés par Legal Cheek , certains avocats pensent que ce « style » permet de distinguer les avocats des autres professionnels qui ne font pas partie de la communauté juridique.D’autres pensent que ce sont plutôt les avocats plus âgés qui préfèrent porter des souliers bruns ou marrons.Ces dernières années, les britanniques ont mis en place des mesures pour ne plus obliger les avocats à porter des vêtements formels au travail.Par conséquent, un cabinet a dû retirer des articles sur son site web, affirmant que « les cravates fines sont réservées au barreau de Hoxton », que « les hommes devaient porter un costume bleu foncé, gris clair ou foncé » et que « les costumes de couleur noir est réservé aux personnes qui assistent à des funérailles et aux portiers ».Rappelons que le Bar Council a la réputation d’encourager certaines normes officieuses et non écrites concernant la tenue vestimentaire et le comportement des avocats. Par exemple, les avocats indiquent qu’il ne faut pas serrer la main d'un autre avocat, qu’il ne faut pas enlever son veston devant un confrère et pas apporter son sac au tribunal.Et qu’en est-il au Québec ? Selon vous, les avocats devraient-ils éviter de porter des chaussures marrons ?