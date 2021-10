Me Meghan Stewart. Source : Site web de Stikeman Elliott

Merejoint le groupe droit des affaires du cabinet Stikeman Elliott, à Montréal.« Nous sommes fiers d’accueillir Meghan au cabinet. Elle est une avocate en droit des sociétés remarquable qui possède une vaste connaissance du droit et des pratiques du marché. Son arrivée complète notre groupe Droit des affaires, et nos clients bénéficieront grandement de son expérience exceptionnelle » a déclaré Me, associé directeur du bureau de Montréal.Sa pratique se concentre principalement en fusions et acquisitions, valeurs mobilières, capital-investissement et marchés des capitaux.« (...) J'ai vraiment hâte d'apporter mon expérience et de collaborer avec l'équipe. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec les clients de Stikeman Elliott et de les aider à continuer à atteindre leurs objectifs commerciaux », a affirmé Me Stewart.À titre d’associée en fusions et acquisitions, elle traite dossiers portant sur des opérations nationales, internationales et transfrontalières de fusion, d'acquisition, de dessaisissement et autres transactions commerciales.Sa clientèle provient de différents domaines notamment les transports, les soins de santé, le pétrole et le gaz, les finances, les assurances, la fabrication, la technologie et le divertissement.Membre de l’Association du Barreau canadien et du Barreau du Québec depuis 2011, elle a acquis de l’expérience en travaillant chez Norton Rose Fulbright pendant plus de 14 ans.Diplômée en commerce et en droit civil de l’Université McGill, il a obtenu une maîtrise en droit à la London School of Economics and Political Science en 2010.