Annie-Claude Trudeau, Julien Nepveu-Villeneuve et Me Mario Charpentier. Sources : Sites web de BCF et de TACT

Me Jonathan M. Charron. Source : Site web de Fasken

Le palais de justice de Montréal. Source : Radio-Canada

Les actualités se succèdent sur les sites de cabinets, au point où il est facile de perdre le compte.Il n’y a pas de mal à réclamer de l’aide. Droit-inc est justement là pour vous aider à démêler les actualités, petites et grandes, des cabinets.Voici vos nouvelles des bureaux.Connaissez-vous le service Bras Droit ?Il s’agit d’un service d’accompagnement juridique offert par Alepin Gauthier aux PME pour les aider à prendre des décisions d’affaires.« Plus question de se préoccuper d’être facturé à chaque appel, nos juristes, sont dédiés aux besoins de nos clients membres de Bras Droit », illustre le cabinet.Bras Droit met à la disposition des PME une ligne d’assistance téléphonique sur une « base annuelle et illimitée ».« Parce qu’un suivi serré est toujours recommandé, Bras Droit redonne confiance aux entreprises en les encourageant à consulter, sans surprise », conclut Alepin Gauthier.Le 28 octobre prochain, une associée en litige de BCF Avocats d’affaires,, donnera une conférence avec, directeur chez TACT.L’événement, gratuit, permettra à Me Trudeau d’aborder sous un angle juridique les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion des risques pour aider les entreprises à anticiper les dérapages et endiguer une crise.L’événement est organisé par l’Association of Corporate Counsel du Québec.Précisons, sur une note plus informelle, que le fils de Me, l’associé fondateur de BCF, a remporté le championnat du club de golf de Knowlton.Source : Mario Charpentier / LinkedInDeux associés du cabinet Bélanger Sauvé, Meset, publiaient le 14 septembre dernier la seconde édition de leur livre, rédigé avec la collaboration de MeLa preuve et la procédure en arbitrage de griefs : Les aspects juridiques dresse une analyse « exhaustive » de la jurisprudence en la matière.« La réédition de ce livre est donc l’occasion de mettre à jour les thèmes les plus fréquemment abordés en matière de preuve et de procédure arbitrales et de faire une revue de la jurisprudence rattachée à ces aspects. Je suis convaincu que cet ouvrage contribuera à guider tant les arbitres que les procureurs », mentionne par exemple la préface de MeIl grandit vite… Meprésentera ce jeudi le quatrième épisode de son podcast À2Maîtres, sur la plateforme YouTube.Le prochain épisode portera sur la vaccination… toujours sous un angle juridique.Source : Sophie Mongeon / LinkedIn.Une star du petit écran ?C’est que Mea récemment été reçu à la station TVA Gatineau-Ottawa par son chef d’antenneLa Barreau 2020 a profité de son passage pour rappeler que les citoyens ont le devoir de signaler certaines situations à la police et / ou à la DPJ, par exemple lorsqu’un jeune poupon est laissé seul dans une voiture pendant quelques minutes.Vivan Nguyen concentre la plus grande partie de son travail à la défense de famille aux prises avec la DPJ.« Nous l’avons recrutée au sein de notre équipe en raison de son dévouement exceptionnel dans ces dossiers et en regard de son parcours académique exceptionnel », de déclarer Devichy sur son site internet.Me, à l’emploi de Fasken depuis juin dernier, a participé à la rédaction de la neuvième édition de l’« Introduction to International Tax in Canada ». Il est, avec Nadia Rusak, l’auteur du chapitre spécial sur l’imposition des fiducies non-résidentes.La nouvelle édition de cet ouvrage d’introduction à la fiscalité internationale au Canada contient notamment un nouveau chapitre qui porte sur le traitement fiscal des gains et pertes de change.Il énonce les règles concernant le traitement fiscal des gains et pertes de change. Ces règles s'appliquent à toutes les opérations impliquant l'acquisition d'actifs ou la souscription de passifs libellés en devises étrangères, ou la conclusion de contrats dont les droits ou obligations sont exprimés en devises étrangères.L’associée de Lavery,, complétait récemment le programme de certification universitaire en gouvernance des sociétés au Québec.Cette certification lui a été octroyée par le Collège des administrateurs de sociétés, basé à Québec. Me Lu, qui a été admise au Barreau en 2010, détient maintenant le titre d’Administrateur de sociétés certifié. Elle est associée chez Lavery depuis octobre 2019.Elle a été présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal de juin 2018 à décembre 2019.Me, de Pingle et Associés, et Me, de Devine Schachter Polak, présenteront, le 13 et 14 octobre prochain, une formation dans le cadre d’un événement organisé par La Société des plaideurs.Intitulé Maîtrisez l'ordonnance de sauvegarde en matière familiale, l’événement s’adresse spécifiquement aux avocats en droit familial.La formation couvre la préparation et la présentation de demandes urgentes. Le programme abordera l'analyse des chances de succès, le perfectionnement de la rédaction, la mise sur pied d'un dossier, des recommandations pour une audience réussie et un panel de la magistrature.Le cabinet ROBIC s’est dit « très fier » d’annoncer une nouvelle concernant ses associésetCes derniers ont été reconnus par IAM Magazine comme étant deux des meilleurs stratèges au monde en propriété intellectuelle, une « impressionnante reconnaissance » selon le cabinet.