Mes Sandra Abitan, Maria Rita Battaglia, Claude Beaulieu, Doreen Brown, Nancy Cleman, Paul Dionne, Bernard Duhaime, Olga Farman, Patricia Fourcand, Robert Leckey, Luc Martel, Nadia Martel et Lida Sara Nouraie

Le Barreau du Québec a révélé les avocats qui se verront décernés la distinction advocatus emeritus ou avocat émérite pour l’année 2021.La distinction Ad. E. est attribuée par le Barreau à ceux parmi ses membres dont le parcours professionnel se démarque, de même que pour leur contribution à la profession et leur rayonnement social et communautaire.Droit-inc vous présente les heureux récipiendaires…Me, Ad. E., est associée directrice du bureau à Montréal d’Osler Hoskin & Harcourt LLP.Me, Ad. E., est avocate et fondatrice de MRB Avocats à Montréal.Me, Ad. E., est avocat chez Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l. à Saguenay–Lac-Saint-Jean.Me, Ad. E., pratique chez Green Glazer avocats à Montréal.Me, Ad. E., est associée à Montréal du cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.Me, Ad. E., est avocat à la retraite de Montréal.Me, Ad. E., est professeur en droit international à l’Université du Québec à Montréal.Me, Ad. E., est associée directrice du bureau à Québec de la firme Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.Me, Ad. E., est associée au bureau de Montréal du cabinet Miller Thomson.Me, Ad. E., est associé au bureau de Gowling WLG à Montréal.Me, Ad. E., est doyen de la Faculté de droit de l’Université McGill à Montréal.Me, Ad. E. est avocat-fiscaliste chez Martel, Cantin avocats à Montréal et professeur associé à l’Université de Sherbrooke.Me, Ad. E., est en pratique privée et agit comme membre de du conseil d'administration du comité de gouvernance, des ressources humaines et de la rémunération de Taiga Motors Inc. et de Laserax Inc.Me, Ad. E., est avocate en droit criminel et pénal pour le cabinet Le Groupe Nouraie à Montréal.Le Barreau leur remettra cette distinction honorifique lors de la soirée d’excellence qui se déroulera au Centre Sheraton Montréal, le 16 novembre prochain.De plus, les récipiendaires de 2020 seront également présents et recevront également leurs distinctions. En raison de la pandémie, la cérémonie de l’an dernier a été suspendue.Rappelons que les récipiendaires de la distinction Avocat émérite en 2020 sont :Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, C.P., O.C., O.Q., Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E., Me, Ad. E. et Me, Ad. E..Les bénéfices de la soirée seront remis au Programme d’aide aux membres du Barreau du Québec.