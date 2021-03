Me Alain Arsenault

Treize avocats reçoivent cette année cette haute distinction.Les voici.Meest associé chez Arsenault, Dufresne, Wee, à Montréal. Le Barreau 1981 pratique depuis près de 40 ans. Son cabinet se spécialise en actions collectives, en agressions sexuelles, en litige civil et en brutalité policière.Mea travaillé pendant plus de 30 ans en édition juridique aux Éditions Yvon Blais, une société de Thomson Reuters. Il y a été responsable de projets, puis directeur des publications. Il est maintenant enseignant à la formation continue au Collège Ahuntsic.Me, qui a commencé sa carrière comme notaire, est avocat depuis maintenant 20 ans. Il a oeuvré à titre de conseiller juridique au sein de plusieurs ministères et organismes publics. Il est présentement directeur principal des affaires juridiques et de l’accès à l’information pour Revenu Québec. Il se présente d’ailleurs aux élections du Barreau pour le poste d’administrateur de Québec au conseil d’administration du Barreau.Meest présidente de l’Institut de planification des soins. Détentrice d’un diplôme en soins infirmiers et d’une maîtrise en droit de la santé, elle a à son actif plusieurs publications sur la planification des soins et fait partie du comité Mourir dans la dignité du Barreau du Québec.Cofondateur de CMKZ, Meest spécialisé en droit international et en droit des affaires. Il a pratiqué à Montréal, Londres et Paris, où il a été conseiller juridique pour l’OCDE. Le Barreau 1983 est aussi président sortant de l’Association de droit international, chapitre canadien.Député de Mont-Royal pendant 16 ans, Mea fait partie du cabinet de Paul Martin en tant que ministre de la Justice. Au cours de son mandat, il a lancé la première Initiative nationale de justice contre le racisme et la haine du Canada ainsi que la toute première poursuite pour le génocide des Tutsis au Rwanda. Il a aussi nommé les tout premiers juges autochtones et issus de minorités visibles à la Cour d’appel de l’Ontario et a parrainé l’adoption de la Loi sur le mariage civil. Professeur en droit émérite de l’Université McGill, il a fondé le Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne, qu’il dirige.Professeur de droit public fondamental, Mea été doyen de la Faculté de sciences politiques et de droit de l’UQAM de 2015 à 2020. Spécialisé en droit constitutionnel, en droit international public et en analyse de politiques publiques, il a un intérêt marqué pour les implications politiques et juridiques de l’intelligence artificielle et des données massives.Meexerce le droit commercial et le droit des sociétés chez Robinson Sheppard Shapiro, où elle dirige aussi le département des services corporatifs. La Barreau 1986 se spécialise en fusions et acquisitions, en achats et ventes ainsi qu’en financement des entreprises. Elle a été gouverneure de la Fondation du Barreau du Québec de 2012 à 2015.Depuis plus de 30 ans, Meenseigne le droit des personnes, le droit de la famille et le droit des enfants à l’Université Laval. Chercheur au sein de l’équipe Jeunes et Familles à Risque et du Réseau universitaire international de bioéthique, il a également fait partie du Comité consultatif sur la réforme du droit de la famille mis en place en 2015.Meest associé chez BLG, où il pratique en litige civil et commercial, en responsabilité professionnelle, en actions collectives et en diffamation. Il a aussi oeuvré dans le cadre des commissions d’enquête Chamberland, Gomery et Oliphant.Meest avocat général principal au Service des poursuites pénales du Canada, où il est employé depuis 26 ans. Il était auparavant procureur au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales.Meest médiateur et conseiller en règlement. Il enseigne la justice participative, le droit collaboratif et la médiation à l’École du Barreau et à l’Université d’Ottawa, entre autres. Il a également donné de nombreuses conférences sur ces sujets.Spécialisé en droit de la famille, Meest associé chez Verdon Armanda Gauthier, à Québec. Le Barreau 1988 est également conférencier en droit de la famille pour l’Institut national de la magistrature, le service de la formation permanente du Barreau du Québec, pour le Barreau canadien et pour l’Association des médiateurs du Québec.Si la situation sanitaire le permet, une cérémonie sera organisée à l’automne afin de célébrer les récipiendaires 2020 et 2021 au cours d’un même événement.