Me Philippe Boisvert. Source: Site web de BLG

Merejoint le groupe litige commercial et de la construction de Borden Ladner Gervais à Montréal, après un séjour de plus de huit ans dans le groupe d’arbitrage international au cabinet White & Case à Paris, en France.« Je suis très content d’arriver chez BLG, dans un cabinet qui m’a fait un très bel accueil. C’est une grosse transition puisque je suis revenu au Québec pour des raisons familiales après huit ans de pratique en Europe », a-t-il déclaré.Sa pratique se concentre en litiges et arbitrages commerciaux à échelle internationale et nationale. Ses dossiers touchent l’industrie de la construction et les projets d’infrastructures.« J’ai voulu intégrer un cabinet qui œuvre en arbitrage commercial international. Il n’y en a pas beaucoup au Québec mais BLG le fait. On travaille sur les grands projets d’infrastructures au Canada et au Québec », dit-il.« Mon expérience internationale permettra de mieux aiguiller les clients européens qui veulent faire affaire ici et les clients québécois qui veulent faire affaire dans la province ou à l’international. Je suis la personne qui peut leur parler, qui comprend d'où ils viennent et qui peut aborder les enjeux québécois dans une approche transnationale (...) J’ai de la facilité à travailler dans les différents régimes juridiques », souligne Me Boisvert.Sa carrière a débuté par un premier poste à titre d’étudiant en droit chez Dentons à Montréal. Puis, il a été auxiliaire juridique auprès du jugede la Cour d’appel fédérale et il a enseigné le droit des contrats et le droit du sport à l’Université d’Ottawa, de 2011 à 2012.Membre du Barreau du Québec depuis 2011, il a été admis au Barreau de Paris en 2014. De plus, il agit à titre d’administrateur au conseil d’administration et au comité exécutif des Jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage.« Je poursuis mes activités dans cette organisation. Pour poursuivre la transition, je souhaite intégrer de manière plus poussée les réseaux d’arbitrages nord-américains après avoir été pendant une dizaine d’années en Europe », explique-t-il.Diplômé en droit civil et common law de l’Université d’Ottawa, il a obtenu une maîtrise en droit à l’Université de Cambridge en 2013.