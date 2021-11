Me Claudia Paquette, Me Robert Paré, Me Sébastien Bellefleur, Me Alain Ranger, Me Guillaume Saliah, Me Alexandra Freedman et Me Anthony Sylvain. Source: Site web de Fasken Martineau DuMoulin et de Sportscene

Me Gilles Seguin, Me Jean-Christophe Imbeau et Me Mireille Fontaine. Source: LinkedIn

Le président et chef de la direction,, et un groupe d’investisseurs achètent pour 51,25 millions de dollars des actions de série A de Groupe Sportscene.À l’issue de cette transaction, Groupe Sportscene deviendra une société fermée. La transaction sera réalisée en fusionnant la société avec deux filiales de l’acquéreur.« Dix-huit mois après le début de la pire crise ayant affecté l'industrie de la restauration, nous estimons que privatiser l'entreprise permettra de simplifier les opérations de la Société et de mieux poursuivre, avec mon équipe de direction et nos nouveaux partenaires, la réalisation de notre plan stratégique amorcé avant la pandémie », explique Jean Bédard.Spécialisé dans la restauration d’ambiance au Québec, Groupe Sportscene exploite le réseau La Cage - Brasserie sportive depuis 1984, constitué de 38 établissements.Le groupe exploite également le restaurant de cuisine asiatique P.F.Chang’s. Sportscene dispose d’une division La Cage - Traiteur événementiel, en plus de proposer ses produits des marques La Cage et Moishes en épicerie.Les acquéreurs verseront 7,25 $ par action. Cela représente une prime de 84 % par rapport au cours de clôture des actions lors du dernier jour de négociation avant l’annonce. C’est également une prime de 79 % par rapport au cours moyen pondéré par le volume lors des vingt derniers jours de négociation. Ce rachat exclut les actions et les options déjà détenues que Jean Bédard possède déjà.Le conseil d’administration de Groupe Sportscene a formé un comité spécial chargé d’examiner la transaction envisagée, comme la réglementation l’exige.Les avocats Meet Me, de Stikeman Elliott ont agi à titre de conseiller juridique du comité spécial.Me, Me, Me, Me, Me, Meet Me, de Fasken Martineau DuMoulin, ont agi à titre de de conseiller juridique de Groupe Sportscene.BCF Avocats d'affaires a agi à titre de conseiller juridique des offrants, avec ses avocats Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, Meet MeLes actionnaires seront appelés à approuver la transaction lors d’une assemblée extraordinaire que Groupe Sportscene prévoit tenir en janvier 2022.