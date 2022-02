Vanessa Lafontaine. Source: Site web de l’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés

Quand la nouvelle année rime avec promotion… L’étude de notaires Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés annonce la nomination deà titre de notaire associée.« L’entreprise de l’Outaouais est fière de pouvoir compter depuis plus de 45 ans sur des collaborateurs aussi passionnés que Me Lafontaine qui, grâce à leur professionnalisme et leur engagement, sont des modèles de leadership », mentionne le communiqué.Me Lafontaine s’est jointe à l’étude en 2010 en tant qu’étudiante en droit. Après avoir complété son stage, elle a décidé d’y poursuivre sa carrière.Elle se spécialise en droit immobilier, testaments et mandats de protection.Membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 2013, Me Lafontaine est impliquée auprès de la relève en immobilier. Elle enseigne dans ce domaine au Cégep de l’Outaouais.Diplômée en droit civil de l’Université d’Ottawa, elle a obtenu sa maîtrise en droit notarial à la même université en 2012.L’étude Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés est membre du réseau PME INTER Notaires.