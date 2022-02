Mes Lina Mechiche-Alami, Félix Richer et Michaël Deslauriers. Source: Site web de Dunton Rainville

Le cabinet d’avocats et de notaires Dunton Rainville embauche trois nouveaux avocats à ses bureaux de Montréal et de St-Jérôme.Merejoint le bureau montréalais de Dunton Rainville, où elle va oeuvrer en droit public, en droit du travail, et en litige civil et commercial. Elle avait effectué son stage professionnel au sein du cabinet.L’avocate a effectué plusieurs stages au cabinet Kettani à Casablanca, au Maroc.Me Lina Mechiche-Alami détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, une maîtrise en droit des affaires de l’Université de Rabat et une licence en droit privé de l’Université de Casablanca.Meœuvre en droit municipal et en droit public. Il représente des clients dans le cadre de litiges civils. Il rejoint lui aussi le bureau de Montréal de Dunton Rainville, dès son admission au barreau.Il a été huissier-audiencier au ministère de la Justice. Il a été auxiliaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Sherbrooke. Il a effectué un stage à la Cour supérieure du Québec.Me Félix Richer détient un baccalauréat en droit civil et un diplôme d’études supérieures en common law et droit transnational de l’Université de Sherbrooke.Me Richer s’est vu décerner le Prix du barreau du Québec qui récompense l’étudiant ayant terminé au premier rang de sa cohorte.Mese joint au bureau de St-Jérôme de Dunton Rainville, où il exercera en litige civil et en droit municipal.Il vient d’être assermenté, et a effectué son stage professionnel au sein de l’équipe de Dunton Rainville.L’avocat a effectué un stage de juriste en droit des marques chez Strato-Ip à Paris.Me Michaël Deslauriers est titulaire d’un baccalauréat en droit et une maîtrise en common law et droit transnational de l’Université de Sherbrooke. Il détient également un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l’Université Lumière Lyon, en France.