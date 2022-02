Blakes

Benoît Roberge. Source: Site web de Dunton Rainville

Mois de l’histoire des Noirs, guide sur les affaires au Canada et formations en ligne : découvrez les plus récentes activités du cabinet voisin, avec notre survol hebdomadaire des bureaux.Le cabinet Blakes publie son guide Faire affaire au Canada 2021, un guide qui propose aux non-Canadiens une introduction aux lois et à la réglementation qui s’appliquent aux activités commerciales au Canada, plus particulièrement en Ontario.À noter que l’information présentée dans ce guide vise uniquement à orienter le lecteur de manière générale et ne représente pas une description exhaustive de toutes les dispositions législatives fédérales, provinciales et locales auxquelles une entreprise doit se conformer.Une analyse détaillée des lois du Québec est présentée à part, dans le guide Faire affaire au Québec du cabinet.Le cabinet Dentons souligne le Mois de l’histoire des Noirs : des membres du Réseau des professionnels noirs de Dentons expliquent l’importance que revêt cet événement, dans une vidéo bilingue.Source : Dentons / LinkedInLe Mois de l'histoire des Noirs est une commémoration annuelle de l'histoire de la communauté noire, qui a été célébrée pour la première fois aux États-Unis en 1976. L’événement est depuis souligné chaque année au mois de février.Cette année, le Mois de l’histoire des Noirs se déroule au Canada sous le thème « En février et en tout temps : Célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours »., de Dunton Rainville, a animé le 27 janvier dernier une formation sur les actifs intellectuels.Dans le cadre de cette formation, Me Roberge a présenté les cinq principaux droits de propriété intellectuelle en décrivant les éléments qu’ils permettent de protéger, la portée de cette protection, les démarches nécessaires pour en bénéficier et l’opportunité d’effectuer ces démarches.Benoît Roberge, avocat et associé, œuvre principalement en droit des affaires, litiges commerciaux, insolvabilité et droit de la construction.Il représente plusieurs PME faisant des affaires au Québec. Il conseille ses clients dans le cadre de décisions d’affaires reliées aux activités d’entreprises.Cinq associés de Gowling WLG au Canada ont été inclus dans l’édition 2022 du répertoire Who's Who Legal Thought Leaders : Global Elite.Les associés nommés, Meset, exercent à Toronto et à Ottawa. Aucun membre du bureau de Montréal ne figure dans la présente édition du répertoire.Le répertoire WWL Thought Leaders : Global Elite vise à souligner le savoir-faire de certains des avocats les plus réputés dans leur domaine de pratique respectif. Il regroupe des juristes en fonction de leur expertise et du nombre de recommandations qu’ils ont obtenues de leurs pairs.Le cabinet ROBIC, qui se spécialise dans le domaine de la propriété intellectuelle, souligne aujourd’hui la Journée internationale des femmes et des filles en science.Une façon pour le cabinet de saluer la « richesse de son équipe de scientifiques ».Source : ROBIC / LinkedIn.