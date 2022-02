Me Pierre Grégoire. Source: Site web de Norton Rose Fulbright

Meest nommé avocat-conseil au bureau de Montréal de Norton Rose Fulbright.Ce barreau 2007 représente des entreprises, des institutions financières et des municipalités dans des poursuites, des actions collectives, des recours et litiges. Il intervient dans des dossiers de réalisation de sûretés, de restructuration de faillite et d’insolvabilité. Il pratique aussi en droit de l’ingénierie et en droit de la construction.L’avocat a commencé sa carrière en 2007 chez O’Brien Avocats, à Québec. C’est en 2015 qu’il se joint à Norton Rose FulbrightMe Grégoire enseigne au Programme d'enseignement des droits de la personne de l’Association du barreau canadien, division du Québec. Il a été membre du comité de liaison avec la Cour d’appel du Québec, pour le barreau du Québec.Me Pierre Grégoire détient un baccalauréat en droit et un certificat en communication publique de l’Université Laval. Ses études l’ont mené à étudier à l’Université de Montpellier I, en France.Il a reçu le prix du Lieutenant-gouverneur du Québec à l’issue de ses études « pour souligner l’excellence de ses résultats universitaires, pour son engagement social, universitaire et communautaire et pour l’ensemble de son curriculum vitae ».Joint par Droit-inc, Me Grégoire n’a pas été en mesure de se libérer pour participer à un entretien.