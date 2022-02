Nona Gaprindashvili. Source: Netflix et Twitter

Netflix sera-t-il mis échec et mat ? La juge, du district central de Californie, à Los Angeles, déclarait récemment recevable la plainte en diffamation contre Netflix de la grand maître internationaleLa championne d'échecs, aujourd’hui âgée de 80 ans, réclame cinq millions de dollars à la multinationale américaine pour sa série The Queen’s Gambit, mettant en scène l’actrice américano-britannique, révèle l’Agence France-Presse.Dans le dernier épisode de la série, qui raconte l’histoire fictive de, un personnage déclare que Nona Gaprindashvili « n’a jamais affronté d’hommes » en compétition. La vérité historique est toute autre puisque la championne originaire de Géorgie a affronté des dizaines de joueurs masculins en 1968, année où se déroule la fiction de Netflix.Mme Gaprindashvili juge cette déclaration « manifestement fausse, ainsi que grossièrement sexiste et dénigrante », indique sa plainte d’après l’AFP. Netflix se défend en invoquant le droit à la liberté d’expression et le fait qu’il s’agit d’une œuvre de fiction.La plateforme américaine assure dans un communiqué avoir « le plus grand respect pour Nona Gaprindashvili et son illustre carrière ».La juge Phillips rétorque, dans sa décision du 27 janvier dernier, qu'une œuvre de fiction n’est pas à l’abri de poursuites en diffamation si elle porte atteinte à des personnes bien réelles. Reste à savoir dans quelle sens ira le procès, si procès il y a.Nona Gaprindashvili est devenue en 1978 la première femme grand maître d’échecs de l’histoire. Rappelons que The Queen’s Gambit a battu des records d’audience pour Netflix avec 62 millions de visionnements dans le monde en quatre semaines.La série a remporté onze Emmy Awards.