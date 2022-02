Sebastian Noshinravani. Source: LinkedIn

Ioana Jurca. Source: LinkedIn

Martin Rondeau. Source: Site web de Dunton Rainville

Guillaume Talbot-Lachance. Source: Archives

Myriam Mansour. Source: LinkedIn

Des cabinets annoncent l’arrivée de plusieurs avocats dans leurs bureaux.Voici leur parcours…Après plus de trois ans chez Clyde & Co, Merejoint l’équipe de l’information continue à l’Autorité des marchés financiers.Admis au Barreau du Québec en 2018, sa pratique se concentre en litige civil et plus particulièrement en litige d’assurance.Avant de rejoindre Clyde & Co en 2019, il a effectué un stage au cabinet Morin Daoud Avocats pendant sept mois.Il détient un baccalauréat en droit civil et un juris doctor de l’Université de Montréal.Merejoint l’équipe du cabinet Woods à Montréal.Elle pratique en litige civil et commercial, action collective, arbitrage commercial, en responsabilité professionnelle et litige d'assurance. Elle plaide régulièrement devant les tribunaux de première instance du Québec, la Cour d'appel du Québec ainsi que divers organismes professionnels et tribunaux administratifs.Après son admission au Barreau du Québec en 2012, elle a travaillé à titre d’avocate en litige pour la Ville de Montréal, de 2012 à 2017, et pour McCarthy Tétrault, de 2017 à 2021.L’avocate s’implique au sein de l'Association du Jeune Barreau de Montréal et de l’Association du Barreau canadien.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle complète actuellement une maîtrise en arbitrage commercial international à l'Université McGill.Ancien maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, Mepoursuit sa carrière de juriste au bureau de Joliette de Dunton Rainville.Au cours des 30 dernières années, il a concentré sa pratique en droit contractuel et en responsabilité civile.Il a déjà traité de dossiers en droit matrimonial et en droit administratif. Son expérience à titre de maire lui a permis d’acquérir des compétences dans le domaine municipal.En parallèle à sa pratique, il s’est déjà impliqué à la direction de la Commission d’aménagement et d'urbanisme de la Matawinie et du comité agricole ainsi que du parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. De plus, il a enseigné pendant plusieurs années au Programme des techniques juridiques du Cégep de Lanaudière à L’Assomption.Diplômé en droit de l’Université Laval, il est membre du Barreau du Québec depuis 1989.Merejoint le groupe Droit des sociétés et droit commercial de Borden Ladner Gervais, à Montréal.Barreau 2009, il agit depuis ce mois-ci à titre d’avocat-conseil en droit réglementaire et commercial.Sa pratique se concentre en droit de la consommation, sur les diverses réglementations et les services financiers.Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé à titre de conseiller juridique chez Desjardins pendant plus de 11 ans. Il a été chargé de cours à l’Université Laval et à l’Université du Québec à Montréal. De 2009 à 2010, il a travaillé à titre d’avocat recherchiste à la Cour d’appel du Québec.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a complété une maîtrise en droit à la même université en 2009. Depuis 2021, il est certifié en management des risques de l’Université de Toronto.Merejoint les rangs de Bélanger Sauvé à titre d’avocate.Sa pratique porte sur le droit du travail.Avant de rejoindre le cabinet, elle a effectué un stage chez Roy Bélanger Avocats pendant six mois. Durant ses études, elle a travaillé à titre d’étudiante en droit chez Cain Lamarre, de janvier à mars 2020.Membre du Barreau du Québec depuis 2021, elle détient un baccalauréat en droit coopératif de l’Université de Sherbrooke.