Me Sébastien Gagné. Source: LinkedIn

Après près de six ans en pratique privée, Merejoint l’équipe du bureau criminel et jeunesse du Centre communautaire juridique de l’Estrie.« Cette décision fut, comme vous pouvez l'imaginer, un certain deuil de mes ambitions entrepreneuriales, toutefois cette décision fut prise pour le bien de ma famille et me permettra d'exercer la profession que je chérie tout en aidant les plus démunis de notre société », a-t-il mentionné sur LinkedIn Il pratique principalement en droit criminel et pénal.« Ce changement me permettra également de mettre du temps du côté de projets que je négligeais par manque de temps, soit l'implication au sein de l'Université de Sherbrooke et auprès des jeunes en donnant des conférences ludiques sur l'univers juridique. Je rejoins donc une équipe dynamique afin de contribuer à la mission sociale de l'aide juridique. », a-t-il ajouté sur LinkedIn.« Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions! » a indiqué la Commission des services juridiques dans une publication Après avoir complété son stage du Barreau , il a été embauché chez Cormier Simard Avocats à titre d’avocat en 2016.En 2019, il s’est associé avec Mepour former le cabinet Gagné Lespérance Avocats Inc. à l’hiver 2019 et 2020. Ce bureau se spécialise en droit criminel et pénal, en droit de la famille ainsi qu'en protection de la jeunesse.Pendant ses études, il s’est impliqué à titre de vice-président commandites et président du comité exécutif de classe à l’Association Générale Étudiante de Droit de l'Université de Sherbrooke pendant plus de deux ans et demi.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il a été admis au Barreau du Québec en 2016.