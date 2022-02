Source: Shutterstock

En 2021, seules huit grandes entreprises américaines ont eu recours à la protection de la loi sur les faillites.Il faut remonter à l’année 1987 pour trouver aussi peu de cas d’entreprises cotées en bourse, disposant de plus de 300 millions de dollars en actifs, rapporte Bloomberg Au cours des trois derniers mois de l’année 2021, aucune de ces entreprises n’a fait faillite. Pr, il y en avait plus d’une par semaine en 2020.Les avocats américains spécialisés dans le domaine des faillites d’entreprises ont donc connu une de leurs années les moins actives parmi les trois dernières décennies. D’ailleurs, ce domaine est le seul à avoir freiné la demande d’heures facturables aux États-Unis en 2021. Les heures ont chuté de 8 % comparativement à 2020, et même de 5,4 % par rapport à l’année 2019, qui était la dernière année sans pandémie.Pourtant, à la fin de l’année 2020, on pouvait s’attendre à voir arriver une cascade de faillites d’entreprises, provoquées par la pandémie. Mais non: ces faillites ne se sont pas produites. Les entreprises qui étaient proches de l’insolvabilité sont restées à l’état de zombies, maintenues en vie par les aides gouvernementales.Aujourd’hui, il serait ardu de prédire si ces zombies reviendront à la vie, ou si ils sombreront pour de bon. Heureusement, il reste bien d’autres domaines de pratique pour faire vivre les cabinets.