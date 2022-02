Sophie Amyot. Source: Site web d’Osler

Le bureau de Montréal d’Osler, Hoskin & Harcourt accueille cinq nouveaux associés, dont deux femmes :(droit des sociétés),(services bancaires et financiers),(litige),(droit des sociétés) et(litige).Voici leur parcours !Sophie Amyot travaille chez Osler depuis mai 2011, année où elle a fait ses débuts à titre d’étudiante en droit.Me Amyot fait partie du groupe de droit des sociétés du cabinet. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise et les questions commerciales.C’est ce qui lui permet d’accompagner des sociétés dans le cadre de leur croissance en les conseillant sur des questions relatives aux entreprises, notamment le financement, les réorganisations d’entreprises, la gouvernance et les questions commerciales.Sophie Amyot a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 2012.Mikulas Arendas a été admis au Barreau en 2013.Sa pratique porte sur plusieurs volets du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières. Il a représenté des sociétés ouvertes, des sociétés fermées et des chefs de file dans divers secteurs d’activités, notamment ceux de la construction, des services financiers, des infrastructures, des fusions et acquisitions, des partenariats publics-privés et de l’immobilier.Me Arendas détient un baccalauréat en droit et un juris doctor de l’Université de Montréal.Jessica Harding a été admise chez Osler en mai 2011 à titre d’étudiante en droit.Sa pratique se concentre sur les litiges civils et commerciaux, et plus particulièrement, sur les actions collectives de consommateurs, les litiges en matière de responsabilité du fait d’un produit, l’arbitrage et le droit international privé.Elle a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2012. Elle détient un baccalauréat en sciences biomédicales ainsi qu’une maîtrise en pharmacologie de la même université.La carrière de Matthew Oliver chez Osler se décline en deux temps ; il a quitté le cabinet en septembre 2016 pour Aust Légal, avant d’y retourner en mars 2018. Il cumule aujourd’hui une dizaine d’années de pratique chez Osler.La pratique de Me Oliver est axée sur les fusions et acquisitions transfrontalières, le financement d’entreprises et la création de fonds d’investissement privé. Il a agi pour des sociétés émettrices ouvertes et fermées, des institutions financières, des fonds d’investissement ainsi que des chefs de file de divers secteurs, notamment ceux des ressources naturelles, de l’immobilier et de la technologie.Il a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 2011.Frédéric Plamondon a fait ses débuts chez Osler en 2013.Admis au Barreau en 2013, il possède de l’expérience dans le domaine du litige, et plus particulièrement en matière de droit pénal des affaires et d’actions collectives.Il représente principalement des sociétés, des émetteurs publics et des intervenants du marché dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pénales.Me Plamondon a complété sa formation en droit à l’Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau de l’Ontario l’an dernier.