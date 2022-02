Kathryn Mason n’est plus... Source: Montreal Camera Club

L’avocateest décédée à l’âge de 91 ans.Née à Montréal, Me Kathryn Mason a fait ses études en droit à l’Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat en droit et un bachelor of civil law. Elle est devenue membre du barreau du Québec en 1955.L’avocate montréalaise est devenue associée chez McDougall, Hemens, Harris, Thomas, Mason and Schweitzer, puis chez Godin, Raymond, Harris, Thomas.Me Kathryn Mason entretenait une excellente réputation en matière de droit immobilier, à Montréal comme dans l’ensemble du Québec.Passionnée de photographie, Me Mason a été membre du Montreal Camera Club durant 60 ans. Elle a été présidente et trésorière de ce club de photographie. Elle y partageait ses photos de voyage, comme au Mont Everest, comme ses photos de fleurs sauvages.Kathryn Mason entretenait également des passions pour la musique, les antiquités et la nature. Elle avait acquis une maison au bord du lac Memphrémagog. Elle avait laissé une partie de son terrain en friche, afin de préserver le solage de la maison de Nicholas Austin, un des premiers Loyalistes à avoir obtenu des concessions de terres à la fin du XVIIIe siècle..Sur le registre de décès, l’avocaterend hommage à sa consoeur. « Kathryn était une partenaire et une collègue honnête, pleine de principes, loyale, audacieuse et un modèle admiré avec un merveilleux sens de l'humour. Son plus beau souvenir : elle me racontait fièrement qu'adolescente, elle et ses frères et sœurs descendaient la Côte des Neiges en patins à roulettes ! Elle était intrépide, audacieuse et aimait s'amuser. Qu’elle repose en paix après une vie bien remplie. »D’autres témoignages saluent Kathryn Mason pour avoir su partager sa passion de la photographie.