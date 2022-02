Me Melissa Tozzi et Me Guillaume Gourde-Pinet. Source: Site web de Fodago

Meet Meont acquis le titre d’associés au cabinet Fortier d’Amour Goyette.Me Tozzi pratique principalement en droit de la famille.Membre du Barreau du Québec depuis 2009, elle s’est jointe au cabinet en 2020.Elle possède aussi de l’expertise en droit de la responsabilité, de l’assurance, du travail, de la construction et en matière de vices cachés. Elle plaide régulièrement devant la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec.Auparavant, elle a travaillé pour Azran Avocats inc. pendant près de deux ans et demi. De 2014 à 2018, elle a pratiqué chez Monaco Avocats inc. et de 2012 à 2014 chez Simeone & Associates.Elle s’implique en tant que membre du Conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini et du centre d’accueil Dante.Diplômée en droit civil de l’Université de Montréal, elle a complété son diplôme en common law à l’Université d’Ottawa en 2010.Me Gourde-Pinet concentre sa pratique en litige civil.Avant de rejoindre le cabinet en 2020, il a pratiqué en litige pour BCF Avocats d’affaires pendant trois ans et pour l’étude Jean Berthiaume Avocats de 2015 à 2017.Depuis le début de sa carrière, il plaide régulièrement devant divers tribunaux administratifs, de première instance et d’appel. Il a développé aussi des compétences dans la négociation en droit des affaires, de l’immobilier et du droit public.Membre du Barreau du Québec depuis 2015, il est aussi médiateur accrédité en droit civil, commercial et du travail depuis 2016.Durant ses études, il a agi comme directeur de la publicité pour le Pigeon Dissident et intervenant juridique à Infologie pendant un an.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a obtenu un certificat en droit chinois de la China University of Political Science and Law en 2014.