Me Marlène Painchaud.

Le ministre de la Justice du Québec a nommé Meà titre de juge de la Cour du Québec.Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Victoriaville.Au moment de sa nomination, elle était directrice des affaires juridiques de la Ville de Gatineau depuis 2017.Admise au Barreau en 1990, elle a commencé sa carrière en pratique privée chez Latendresse & Ass. avocats. Puis, elle a travaillé à son compte de 1992 à 2003. Elle a poursuivi sa carrière comme greffière à la cour municipale et greffière adjointe et procureur pour la Ville de Granby pendant neuf ans. En 2013, elle y a été promue directrice adjointe des affaires juridiques.En parallèle, elle s’est impliqué au sein de l’Association des procureurs municipaux du Québec et la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec.Diplômée en droit de l'Université de Montréal, elle a complété une maîtrise en administration publique et gestion municipale à l’École nationale d’administration publique en 2017.