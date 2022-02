Me Vincent St-Pierre. Source: Site web de KSA Avocats + Notaires

Le cabinet KSA Avocats + Notaires recrute, un ancien associé de Morency, au sein de son équipe de litiges civils et commerciaux.Son arrivée permet au cabinet de compter dans ses rangs un douzième professionnel spécialisé dans le domaine du droit de la construction.À l’emploi du bureau de Québec, il préserve son titre d’associé.« Je me sens extrêmement bien, car les gens de KSA m’ont très bien accueilli », indique-t-il à Droit-inc.Me St-Pierre a commencé sa carrière chez Morency en juin 2014 , après avoir quitté Norton Rose Fulbright, où il a travaillé comme avocat pendant sept ans.Il a été promu associé chez Morency en janvier 2021 , en même temps queet. Ces derniers travaillent toujours au bureau de Montréal du cabinet.À Droit-inc, Vincent St-Pierre précise s’être joint à KSA pour plusieurs raisons, dont les perspectives de croissance du cabinet. « Il s’agit d’un bureau qui a le vent dans les voiles, qui possède une équipe de droit de la construction très forte et qui a une structure qui favorise le travail d’équipe ».Me St-Pierre pratique principalement dans les domaines du litige civil et commercial, de la construction, des assurances et des appels d’offres. Il plaide régulièrement devant toutes les instances judiciaires au Québec.Sa pratique en droit de la construction couvre tous les types de litiges reliés à ce domaine, dont notamment les réclamations en contexte d’appel d’offres et celles pour travaux supplémentaires.Vincent St-Pierre a été admis au Barreau en 2007 après avoir obtenu son baccalauréat en droit à l’Université McGill.