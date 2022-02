Source: Shutterstock

L'action collective entreprise pour services non rendus par les écoles privées du Grand Montréal pendant la pandémie vient de perdre 50 % de ses bénéficiaires potentiels.La Cour supérieure a rejeté jeudi une demande des instigateurs du recours, qui contestaient la recevabilité des quelque 25 000 demandes d'exclusion reçues, en faisant valoir que les établissements avaient influencé indûment les parents par le biais de communications non neutres pour qu'ils se dissocient du mouvement.Le jugea plutôt donné raison aux écoles privées, qui ont fait valoir par le truchement de leurs avocats qu'elles avaient tout à fait le droit « de s'adresser aux parents concernés, de commenter les impacts de l'action collective et de militer en faveur de l'exclusion du groupe ».Les 24 934 demandes d'exclusion demeurent donc valides.Le recours en question a été déposé l'été dernier au nom de 47 000 parents automatiquement inscrits. Or, plusieurs de ceux-ci, en appui aux directions d'école, se sont officiellement dissociés de l'action collective, car ils la jugeaient abusive.Piloté par la firme Champlain Avocats, le recours se poursuit néanmoins.