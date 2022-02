Me Jonathan Desjardins-Mallette. Source: Site web de Morency Société d’avocats

Osler

David Paradis. Source: Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Le cabinet Morency a participé à un balado organisé par des comités de l’AED de l’Université de Montréal.Cet épisode met en vedette, étudiant en droit chez Morency, ainsi que Me, associé au cabinet.Cette discussion a été animée par, du comité Perspective de l’AED.Dans le cadre d'un webinaire organisé par la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec,et, associés au cabinet, présenteront une conférence intitulée « Jugements d’intérêt rendus en 2021 en matière de construction ».L’événement aura lieu le 23 février prochain. Mes Beauchamp et Chauvin effectueront un survol des décisions importantes dans le domaine de la construction., associée du groupe Actifs numériques et chaînes de blocs d’Osler, a animé une discussion dans le cadre d’un balado sur le lancement du premier fonds Bitcoin coté en bourse.Cette discussion s’est tenue dans le cadre du balado Law of Code. Il permet à Me Stein d’examiner comment le cadre réglementaire des cryptoactifs continue d’évoluer.Il est possible d’écouter le balado dans son intégralité en cliquant ici RSS a adressé des félicitations, plus tôt cette semaine, à l’un de ses avocats. Le cabinet confirme que, du groupe de Droit du travail et de l’emploi, a été admis à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.Me Paradis a commencé sa carrière chez RSS en 2012 à titre d’étudiant en droit. Il a été admis au Barreau en 2014 après avoir complété son baccalauréat en droit à l’Université McGill.David Paradis a été président de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) de 2008 à 2009.Le cabinet Stein Monast a partagé une série de vidéos sur LinkedIn pour séduire les professionnels en droit de demain.Source : Stein Monast / LinkedInUne troisième capsule met d’ailleurs en scène l’avocate en droit de la propriété intellectuelle, Me, ainsi que son mentor, MeOriginaire de France, Me Morantin a complété une maîtrise à l’Université Laval avant de retourner pratiquer le droit à Paris. Elle est retournée au Québec pour rejoindre l’équipe de Stein Monast en juillet 2021.Source : Stein Monast / LinkedIn